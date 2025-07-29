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Рост и падение: как изменился спрос на отели в Европе среди россиян

The Daily Telegraph: Страны Европы в 2024 году активнее выдавали визы россиянам
3:05
Туризм

В 2024 году страны Европы значительно увеличили количество выданных виз россиянам. Это стало заметным трендом, отражая более активную позицию европейских государств в вопросах визовой политики. Италия, Франция и Испания выдали значительное количество виз, превысив показатели 2023 года.

Экскурсия
Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Экскурсия

Как пишет газета The Daily Telegraph, Италия, например, выдала 152 254 визы, что на 19 тысяч больше, чем в 2023 году. Франция не отстала, выдав 123 890 виз, что на 25 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом. Испания также показала рост, выдав 111 527 виз, что на 15 тысяч больше, чем в 2023 году. В целом, россияне получили 552 630 шенгенских виз, что на 9% больше, чем годом ранее.

Помимо этого, Греция выдала 59,7 тысячи виз, а Венгрия – 23,4 тысячи, что также свидетельствует о стабильном интересе к поездкам в эти страны.

Увеличение числа виз привело к росту бронирований отелей в некоторых европейских странах. Особенно заметен рост в Италии, где россияне забронировали на 19% больше ночей, чем в прошлом году. В Венгрии рост составил 13%, во Франции – 8%. Эти показатели показывают, что туристический поток из России в Европу продолжает расти.

Тем не менее, есть и страны, где наблюдается снижение бронирований россиянами. Например, в Великобритании количество бронирований снизилось на 1%. В Греции снижение составило 3%, в Испании – 4%, в Германии – 16%. Особенно заметное сокращение бронирований наблюдается в Португалии (-23%) и на Кипре (-26%). Это может быть связано с изменениями в политической ситуации и предпочтениях туристов.

Общий рост визовой активности россиян в 2024 году и увеличение бронирований отелей в ряде европейских стран демонстрирует изменения в туристическом поведении и открытость Европы для российских путешественников. В то же время снижение бронирований в некоторых странах, таких как Великобритания и Португалия, подчеркивает важность политических и экономических факторов в выборе направления для отдыха.

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Визовый тренд 2024: что стоит за ростом и падением бронирований отелей для россиян?

Уточнения

«Дейли телеграф» (англ  The Daily Telegraph, иногда просто The Telegraph) — ежедневная британская газета, основанная в 1855 году.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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