Антарктида в опасности: как изменение климата разрушает мир пингвинов

Представьте: вы прибываете в Антарктиду, предвкушая встречу с пингвинами, китами и ледяными исполинами. Но вместо живописных сцен — тишина. Айсберги растаяли, морской лёд исчез, а животные будто растворились. Это не фантастика, а возможная реальность, если изменение климата продолжится теми же темпами.
По данным ООН, климатические сдвиги вызваны деятельностью человека и уже затрагивают туризм: смещаются сезоны круизов, маршрутные сети меняются.
Например, круизы в Средиземноморье теперь чаще проходят зимой, чтобы избежать жары и толп. А в Арктике и Антарктиде, наоборот, суда заходят в места, ранее недоступные. Но безо льда и дикой природы ценность таких путешествий падает.
Сегодня лайнер — это не просто транспорт, а "город на воде" с аквапарком и кинотеатром. По данным The Guardian, круизные суда — лишь 1% мирового флота, но дают 25% отходов в океане. В 2022 году 218 лайнеров в Европе выбросили в атмосферу больше оксидов серы, чем все автомобили на континенте.
Такой туризм разрушает природу в местах стоянок: страдают кораллы, исчезают слоны и белые медведи, обостряются стихийные бедствия. Всё это — результат перегрева планеты и нарушения экосистем.
Пока круизы не станут на 100% экологичными, можно выбирать более "зелёные" альтернативы:
Антаркти́да (от греч. ἀντί - "против" и ἄρκτος — "Медведица", отсюда вообще — "север") — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Антарктида не принадлежит ни одному государству мира, и является единственным незаселённым и самым неосвоенным континентом Земли.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?