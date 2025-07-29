Антарктида в опасности: как изменение климата разрушает мир пингвинов

Число круизов в зимний период растёт: как это отражает изменения климата

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: вы прибываете в Антарктиду, предвкушая встречу с пингвинами, китами и ледяными исполинами. Но вместо живописных сцен — тишина. Айсберги растаяли, морской лёд исчез, а животные будто растворились. Это не фантастика, а возможная реальность, если изменение климата продолжится теми же темпами.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лайнер

По данным ООН, климатические сдвиги вызваны деятельностью человека и уже затрагивают туризм: смещаются сезоны круизов, маршрутные сети меняются.

Например, круизы в Средиземноморье теперь чаще проходят зимой, чтобы избежать жары и толп. А в Арктике и Антарктиде, наоборот, суда заходят в места, ранее недоступные. Но безо льда и дикой природы ценность таких путешествий падает.

Круизы тоже наносят урон

Сегодня лайнер — это не просто транспорт, а "город на воде" с аквапарком и кинотеатром. По данным The Guardian, круизные суда — лишь 1% мирового флота, но дают 25% отходов в океане. В 2022 году 218 лайнеров в Европе выбросили в атмосферу больше оксидов серы, чем все автомобили на континенте.

Такой туризм разрушает природу в местах стоянок: страдают кораллы, исчезают слоны и белые медведи, обостряются стихийные бедствия. Всё это — результат перегрева планеты и нарушения экосистем.

Что можно изменить?

Пока круизы не станут на 100% экологичными, можно выбирать более "зелёные" альтернативы:

путешествовать медленнее, пореже и не на мегалайнерах;

поддерживать компании, внедряющие экологичные технологии (суда на батареях,

очистка сточных вод, стыковка без выбросов);

отказаться от лишнего комфорта на борту: развлекательное оборудование — до 40% энергозатрат.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί - "против" и ἄρκτος — "Медведица", отсюда вообще — "север") — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Антарктида не принадлежит ни одному государству мира, и является единственным незаселённым и самым неосвоенным континентом Земли.

