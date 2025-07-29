Румыния — заброшенная жемчужина: этот городок откроет вам глаза на удивительные замки и горы

Забытые уголки Румынии: идиллический Буштень и его необычные достопримечательности

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Румынию часто обходят стороной: мол, небезопасно, нечего смотреть, да и вампиры наскучили. Но это несправедливо. Страна давно вошла в список самых мирных (в 2024 году обогнала даже Швецию!) и умеет удивлять — будь то природой, замками или старинными монастырями. Один из таких удивительных уголков — городок Буштень, где сходятся история, альпинизм и сериал "Уэнсдей".

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канатная дорога

Куда пойти первым?

Приехав из Бухареста или Брашова (путь займёт 1-2 часа), отправляйтесь прямиком к замку Кантакузино — всего 20 минут пешком от вокзала. Построенный в 1911 году, он больше напоминает изысканное дворянское поместье.

Балюстрады, галереи и фасад в стиле неорумынского ренессанса производят впечатление. И да, именно здесь снимались внешние сцены "Академии Невермор" из Netflix-сериала. Замок этим гордится — не сомневайтесь.

Монастырь, скрытый в лесу

В противоположной части города, в 2,5 км от центра, вы найдёте монастырь Караман. Деревянный мост, лестница среди леса — и вы у стен скромного храма, построенного в конце 1980-х. Здесь тихо, красиво и совершенно бесплатно. А для паломников даже есть место для ночёвки.

Горы Бучеджи: пешком или на фуникулёре

Буштень — ворота в горы Бучеджи. Если вы в форме, можете пройти маршрут мимо водопадов Foamy Valley и Caraiman — менее двух часов до обзорной точки с видами, достойными открытки.

А если нет — воспользуйтесь канатной дорогой Буштень-Бабеле. Она поднимет вас прямо к причудливым скалам Бабеле и отправной точке маршрута к Кресту героев — мемориалу Первой мировой на обрыве.

Отзывы о фуникулёре не всегда восторженные (царапанные окна, цена), но ради таких видов — стоит рискнуть. Тем более, если у вас всего день, а хочется прочувствовать румынские горы с высоты.

Уточнения

Румы́ния (рум. România) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова. На юго-востоке омывается водами Чёрного моря. Столица — Бухарест. Государственный язык — румынский.

