Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильная работа с климат-контролем ускоряет износ системы охлаждения
Дочь Любови Успенской нашла любовь: кто покорил сердце Татьяны Плаксиной?
Один приём — и память оживает: метод "назад в прошлое", который работает
Как защитить виноград от солнечных ожогов
Рецепт домашних фрикаделек: секрет сочности и аппетитного аромата
Соглашение США и ЕС: Трамп заявил о покупке американской энергии на $750 млрд
Свет от экрана снижает выработку мелатонина: отложите смартфон за час до сна
В Москве выросло количество записей о запрете сделок с недвижимостью без владельцев
Кинопоиск советует к просмотру аниме-фильм о девушке, которая видит цвета эмоций

Секреты стюардесс: когда неуместное нажатие кнопки вызова превращает полет в кошмар

Что раздражает бортпроводников больше всего: это поведение мешает даже в бизнес-классе
1:48
Туризм

Работа стюардесс — не только про улыбки и чай с лимоном. Это люди, которые одновременно решают десятки задач: помогают в экстренных ситуациях, утешают раздражённых пассажиров и на ходу ищут, куда бы уместить ещё одну сумку в битком набитом салоне. И вот что может им серьёзно мешать — неуместное нажатие кнопки вызова.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Когда кнопку нажимать действительно нужно

Да, кнопка на панели — это не просто декор. Её можно (и нужно!) использовать в важных ситуациях:

  • при медицинской неотложке — вашей или соседа;
  • если в кресле потерялся телефон — особенно с литий-ионной батареей, которая может загореться;
  • если вы не можете выйти в проход — например, сидите у окна, а соседи спят, или у вас на коленях ребёнок;
  • при конфликте из-за спинки кресла — пусть бортпроводник поможет решить ситуацию.

Когда лучше воздержаться

Есть и моменты, когда лучше не трогать кнопку. Например:

  • во время взлёта, посадки и турбулентности (экипаж сам должен быть пристёгнут);
  • когда горит индикатор ремня безопасности, за исключением экстренных случаев;
  • в момент раздачи еды и напитков — подождите, пока бортпроводники подойдут или отправляйтесь к буфету сами, если можно.

Также не стоит звонить из-за мелочей, например, чтобы пожаловаться на экран, если можно обойтись без него. Многие авиакомпании относятся к кнопке лояльнее, особенно в бизнес-классе. Но перегружать экипаж всё равно не стоит.

Совет: налейте воду в бутылку заранее, подумайте, чего вам может не хватить, пока самолёт летит. А если боитесь проспать обед, просто оставьте записку с просьбой разбудить вас — так всем будет легче.

Уточнения

Стюарде́сса (от англ. stewardess), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
В Москве выросло количество записей о запрете сделок с недвижимостью без владельцев
Кинопоиск советует к просмотру аниме-фильм о девушке, которая видит цвета эмоций
Хотите поставить рекорд в беге? Вот как простое изменение взгляда может помочь
Массажные масла для разных типов кожи: как выбрать лучший продукт для увлажнения и расслабления
Учёные работают над созданием технологии для общения с животными с помощью ИИ
Натуральные средства для чистки стиральной машины: как использовать лимонную кислоту и мыло
Зарядка аккумулятора без отключения от системы не вредит ЭБУ
Кудрявцева ответила на скандал с мужем стихами Гордон после его требования замолчать
Весной здесь расцветают горы: этот трек в Испании называют вторым Гранд-Каньоном
Почему стоит прокалывать томаты иглой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.