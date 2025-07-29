Секреты стюардесс: когда неуместное нажатие кнопки вызова превращает полет в кошмар

Что раздражает бортпроводников больше всего: это поведение мешает даже в бизнес-классе

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Работа стюардесс — не только про улыбки и чай с лимоном. Это люди, которые одновременно решают десятки задач: помогают в экстренных ситуациях, утешают раздражённых пассажиров и на ходу ищут, куда бы уместить ещё одну сумку в битком набитом салоне. И вот что может им серьёзно мешать — неуместное нажатие кнопки вызова.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Когда кнопку нажимать действительно нужно

Да, кнопка на панели — это не просто декор. Её можно (и нужно!) использовать в важных ситуациях:

при медицинской неотложке — вашей или соседа;

если в кресле потерялся телефон — особенно с литий-ионной батареей, которая может загореться;

если вы не можете выйти в проход — например, сидите у окна, а соседи спят, или у вас на коленях ребёнок;

при конфликте из-за спинки кресла — пусть бортпроводник поможет решить ситуацию.

Когда лучше воздержаться

Есть и моменты, когда лучше не трогать кнопку. Например:

во время взлёта, посадки и турбулентности (экипаж сам должен быть пристёгнут);

когда горит индикатор ремня безопасности, за исключением экстренных случаев;

в момент раздачи еды и напитков — подождите, пока бортпроводники подойдут или отправляйтесь к буфету сами, если можно.

Также не стоит звонить из-за мелочей, например, чтобы пожаловаться на экран, если можно обойтись без него. Многие авиакомпании относятся к кнопке лояльнее, особенно в бизнес-классе. Но перегружать экипаж всё равно не стоит.

Совет: налейте воду в бутылку заранее, подумайте, чего вам может не хватить, пока самолёт летит. А если боитесь проспать обед, просто оставьте записку с просьбой разбудить вас — так всем будет легче.

Уточнения

Стюарде́сса (от англ. stewardess), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.

