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Пеший маршрут в Испании, о котором вы не слышали: откройте для себя Рута-дель-Карес!

Весной здесь расцветают горы: этот трек в Испании называют вторым Гранд-Каньоном
1:43
Туризм

Когда думаешь об Испании, на ум приходят тапас, фламенко и пляжи. Но немногие знают, что эта страна — настоящий рай для пешего туризма, сравнимый с Доломитами или французскими Альпами. Один из самых захватывающих маршрутов находится на севере, в горах Пикос-де-Эуропа — и это Рута-дель-Карес, или, как его часто называют, "Большой каньон Испании".

Поход
Фото: unsplash.com by Christopher Jolly chris_jolly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поход

Это ущелье длиной 12 км прорезает скальные вершины высотой до 2000 метров. Внизу журчит река, по склонам струятся водопады, а по каменным кручам ловко передвигаются горные козлы. Над всем этим — невероятный пеший маршрут, проходящий по туннелям и уступам, вырубленным прямо в скале.

Как пройти маршрут

Стартовать можно из двух деревень — Понсебос (на севере) или Каин-де-Вальдедон (на юге). Северный вход ближе к Сантандеру и Бильбао, где есть крупные аэропорты, но южный маршрут легче по рельефу.

В любом случае вам предстоит пройти 12 км в одну сторону — или организовать трансфер, чтобы не возвращаться пешком обратно.

Тропа проходит мимо старых пастушьих домов, вырубленных туннелей и смотровых площадок, от которых кружится голова. Весной маршрут особенно красив — реки полноводны, а по склонам цветёт горная флора.

Это не просто прогулка: перепад высот — более километра, а поверхность тропы бывает скользкой и каменистой.

Обязательно наденьте надёжную обувь, захватите воду, солнцезащитный крем и фотоаппарат — кадры будут восхитительными.

Уточнения

Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España,) — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории). Столица — Мадрид.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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