Молнии Кататумбо: уникальное природное явление, поражающее своей опасностью

Волшебство и катастрофа: самое грозовое место планеты — красиво и опасно

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На северо-западе Венесуэлы расположено одно из самых загадочных природных явлений планеты — озеро Маракайбо. Хотя по сути это лагуна (она соединена с Карибским морем проливом Табласо), его называют озером. И не просто так — это место носит титул "мировой столицы молний".

Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ озеро Маракайбо, Венесуэла

Озеро Маракайбо: где молнии сверкают каждую ночь

Здесь почти каждую ночь происходит световое шоу — грозы, длящиеся до 10 часов. Явление известно как "молнии Кататумбо", и по статистике, вспышки фиксируются от 140 до 160 ночей в году. В 2014 году Маракайбо попало в Книгу рекордов Гиннесса за самую высокую частоту молний на Земле — до 1,6 миллионов разрядов в год.

Местные моряки веками использовали эти вспышки как ориентир, ведь грозовые отблески были видны за сотни километров.

Сегодня молния даже изображена на флаге штата Сулия. А для коренных народов, таких как анью, она имеет мифическое значение — их деревни на сваях стоят прямо на озере.

Стоит ли ехать?

Если вы — фанат природы, метеорологии или экотуризма, поездка может оказаться уникальной. Некоторые туры из Мериды позволяют наблюдать грозу с лодок или деревенских домов у берега.

Но есть и другая сторона: озеро сильно загрязнено. Разливы нефти, сточные воды и токсичные водоросли, которые местные называют "вердин", буквально отравляют экосистему.

Вода пахнет, цветет, а в некоторых местах становится зелёной. Рыба гибнет, питьевая вода небезопасна.

Уточнения

Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela,) — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе.



