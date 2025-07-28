Секреты быстрого получения багажа: как избежать ожидания у ленты

Багаж без ожидания: работники аэропорта рассказали, как не зависнуть у ленты

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пожалуй, нет ничего более утомительного после перелёта, чем стоять у багажной ленты в ожидании своего чемодана. Но оказывается, можно сильно сократить это время — если знать пару секретов от работников аэропортов и бывалых путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт

Работает ли "последняя регистрация"?

"Багаж грузится в тележки от носа к хвосту самолета. Если вы сдаёте багаж в числе последних — велика вероятность, что ваш чемодан окажется в последней тележке. А это значит, на ленте он появится одним из первых", — делится наблюдением сотрудник аэропорта.

Но здесь есть нюанс: поздний чек-ин повышает риск, что ваш багаж не успеет попасть в самолёт. Так что это скорее лайфхак "на свой страх и риск".

Секрет "хрупкого" багажа

Если на стойке регистрации попросить наклеить на чемодан бирку "fragile", это сыграет вам на руку.

Такие чемоданы размещают сверху — значит, и выгружаются они первыми. И пусть внутри у вас не ваза из Венеции, главное — результат.

Приоритет VIP и бизнес-класса

"У многих компаний чемоданы таких клиентов маркируются отдельно, чтобы их сразу выгружали", — отмечает эксперт Кэти Настро.

Постоянные пассажиры с высоким статусом в авиакомпании тоже имеют преимущество.

"Багаж пассажиров первого класса часто везут отдельно — и доставляют на ленту в числе первых. Это одна из немногих привилегий, которые всё ещё действительно работают", — подтверждает основатель Dollar Flight Club Джесси Нойгартен.

Так что если хочется первым покинуть аэропорт — подумайте о приоритетной регистрации, нужных наклейках и… немного удачи.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

