Забытые уголки Греции: 5 незабываемых мест для романтического отпуска

Хочется чего-то другого — в духе своего настроения и без удара по бюджету. Когда-то фраза "поеду в круиз по Миконосу и Санторини" звучала особенно. А теперь летние романтические поездки могут привести вас и в горы, и в глухую деревушку, и на затерянный остров — лишь бы место цепляло и вдохновляло.
Пелопоннес летом — это не только пляжи, но и прохлада гор. Влахокерасия — одно из тех мест, что будто сошли со страниц сказки.
Гостевой дом Foresta in Medias Mores стоит прямо в лесу. Вид с балкона захватывает: зелёные склоны Скиритиды и хребты Парнона, — и момент, когда влюбляешься в пейзаж и в спутника рядом.
Если хочется покоя — вам в Рыбака. На северо-западе Хиоса расположен этот уголок тишины, где слышно только море и ветер.
Пляжи дикие, вода прохладная и чистая. Аренда велосипеда — лучшее средство, чтобы исследовать остров. Осенью Псара особенно хорош — туристов меньше, а небо на закате будто дышит.
Чистейшее море, идеальная видимость и десятки центров погружений делают Халкидики местом, где хочется нырять снова и снова.
"Можно пройти обучение вдвоем или заказать полноценный подводный тур с опытными инструкторами".
Даже новички найдут здесь безопасность, а бывалые — вызов.
22 км по реке Нестос — это не просто маршрут, а настоящее приключение. Живописные меандры, скалы, лес — и всё это в тишине, без пляжной суеты.
Можно дополнить маршрут зиплайном, скалолазанием и треккингом. Riverland Outdoor организует всё - вам останется только плыть.
Гора богов предлагает не только высоту (2917 м), но и мощную перезагрузку. С северной стороны — мягкие маршруты, с южной — вызов для опытных.
Внизу — Литохоро: уютный, туристический и идеально подходящий для вылазок в горы.
Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος, МФА: [pɛlɔˈpɔnisɔs], Пелопонисос; средневековое название — Морея) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком. Благодаря постройке Коринфского канала стал, по сути, островом.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?