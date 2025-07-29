Забудьте о рекламе! Этот пляж на Крите — мечта, доступная единицам

Пляж Сладкие Воды на Крите: как добраться до скрытого рая

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крит известен своими пляжами, многие из которых приобрели мировую известность и привлекают путешественников со всех уголков планеты. Однако на острове есть и менее известные, но не менее прекрасные места, которые ждут своих открывателей.

Одним из таких является пляж Сладкие Воды, расположенный недалеко от Хоры Сфакион и деревни Баня, примерно в 80 километрах от Ханьи.

Этот пляж — настоящая жемчужина, спрятанная за скалами. Добраться до него непросто: либо по морю, либо по сложному пешеходному маршруту, требующему хорошей подготовки и экипировки.

Сладкие Воды покрыты белоснежной галькой, а море здесь кристально чистое, бирюзового цвета и достаточно прохладное из-за пресноводных источников, бьющих прямо в море. Глубина нарастает довольно быстро, что делает это место идеальным для ныряния и снорклинга благодаря скалистому дну.

Часть пляжа оборудована зонтиками и шезлонгами, но также есть достаточно свободного места, где можно расположиться со своим полотенцем.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море. Расположен в 110 км от континентальной Европы, в 175 км от Азии и в 300 км от Африки. Географически относится к Европе. Крит омывается Критским морем на севере, Ливийским на юге и Ионическим на западе. Административный центр — город Ираклион.



