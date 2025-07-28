Откройте Грецию заново: пляж в горах стал хитом у туристов

Пляжный отдых в горах: озеро Заравина в Греции бьёт рекорды посещаемости

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самым высокогорным пляжем в Греции считается пляж у озера Заравина, расположенного в регионе Эпир, на высоте 500 метров над уровнем моря.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блондинка топлес, загорающая на пляже

В прошлом году этот небольшой, но примечательный пляж в Греции привлек беспрецедентное количество туристов, и есть все основания полагать, что этот год станет не менее успешным.

Озеро Заравина, также известное как Незерос или Низерос, представляет собой природное озеро в префектуре Янина, в частности, в провинции Погониу, на высоте 458 метров. Это одно из самых глубоких озер в Греции, с максимальной глубиной 31,5 метра. Оно находится над дорогой Янина-Какавьяс и в 45 км от ближайшего города Янина, а ближайшие населенные пункты — деревни Заравина (4 км) и Ситария (5,5 км).

Район приобрел известность благодаря своей природной красоте и экологической значимости, получив признание греческой общественности только в 2011 году, после многолетних судебных разбирательств. Он был объявлен территорией исключительной природной красоты в августе 1983 года, а позже, вместе с соседним лесом Меропис, долиной реки Горму и Ореокастро, был включен в европейскую сеть охраны природы NATURA-2000, получив высокий приоритет защиты, пишет ethnos.

На берегу озера Заравина в Погониу созданы зоны для активного отдыха: пешие и велосипедные прогулки, игры на воде и на суше, катание на лодках, плавание, подводное плавание, пикники, чтение. Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, предоставить местным жителям места для отдыха и общения с природой, а с другой — превратить озеро в центр, стимулирующий развитие туризма в регионе.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.



