Откройте Грецию заново: пляж в горах стал хитом у туристов

Самым высокогорным пляжем в Греции считается пляж у озера Заравина, расположенного в регионе Эпир, на высоте 500 метров над уровнем моря.
В прошлом году этот небольшой, но примечательный пляж в Греции привлек беспрецедентное количество туристов, и есть все основания полагать, что этот год станет не менее успешным.
Озеро Заравина, также известное как Незерос или Низерос, представляет собой природное озеро в префектуре Янина, в частности, в провинции Погониу, на высоте 458 метров. Это одно из самых глубоких озер в Греции, с максимальной глубиной 31,5 метра. Оно находится над дорогой Янина-Какавьяс и в 45 км от ближайшего города Янина, а ближайшие населенные пункты — деревни Заравина (4 км) и Ситария (5,5 км).
Район приобрел известность благодаря своей природной красоте и экологической значимости, получив признание греческой общественности только в 2011 году, после многолетних судебных разбирательств. Он был объявлен территорией исключительной природной красоты в августе 1983 года, а позже, вместе с соседним лесом Меропис, долиной реки Горму и Ореокастро, был включен в европейскую сеть охраны природы NATURA-2000, получив высокий приоритет защиты, пишет ethnos.
На берегу озера Заравина в Погониу созданы зоны для активного отдыха: пешие и велосипедные прогулки, игры на воде и на суше, катание на лодках, плавание, подводное плавание, пикники, чтение. Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, предоставить местным жителям места для отдыха и общения с природой, а с другой — превратить озеро в центр, стимулирующий развитие туризма в регионе.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
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