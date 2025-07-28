Что нельзя брать на пляж: 7 запрещенных продуктов, которые могут вызвать отравление

Пляж, солнце, море — и конечно, еда. Но то, что кажется безобидным перекусом, на жаре может обернуться серьёзным отравлением. Как сообщает URA. RU всё дело в температуре: продукты быстро портятся, если хранятся вне холодильника. Особенно опасна зона от +4 до +60°C — в ней бактерии размножаются быстрее всего.
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Пикник
Что категорически нельзя брать на пляж
Мясо и колбаса. "Даже готовое мясо быстро становится опасным. Особенно фарш — у него большая площадь соприкосновения с воздухом", — предупреждает диетолог Виктор Прусаков.
Молочные продукты. Йогурты, творог, сметана — настоящая находка для бактерий на жаре. "Даже твёрдый сыр "потеет" и становится средой для микробов".
Салаты с майонезом. Оливье, крабовые — под майонезом овощи превращаются в "пищевой бульон" для патогенов. "Даже промышленный майонез не выдерживает жары", — говорит специалист.
Нарезанные фрукты. Особенно опасны арбузы и дыни. "Разрезанный фрукт — идеальная сладкая среда для бактерий. За пару часов — и можно в больницу".
Кремовые десерты. Торты и пирожные с кремом на пляже — прямой путь к отравлению. "Особенно заварной крем — яйца в его составе любят тепло не меньше вас".
Яйца и закуски с ними. Даже варёные яйца могут быть опасны. "Через поры скорлупы внутрь проникают микробы, особенно если яйца влажные".
Газировка, соки и алкоголь. "Сладкие напитки усиливают жажду, а алкоголь обезвоживает. Свежевыжатые соки быстро скисают", — говорит диетолог.
Что взять с собой без риска
Цельные фрукты (яблоки, груши)
Орехи, сухофрукты, хлебцы
Вода без газа (с мятой или лимоном)
Галетное печенье
Храните еду в термосумке, открывайте её как можно реже. И не забывайте об антисептике для рук.
"Для детей особенно важно: их организм слабее, и даже лёгкое отравление может обернуться госпитализацией", — напоминает врач.
Уточнения
Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).