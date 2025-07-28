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Остров Тинос: разгадана главная тайна, притягивающая тысячи людей

Тинос: что делает этот греческий остров таким уникальным и привлекательным
4:25
Туризм

Этот уникальный остров известен не только благодаря образу Богоматери. Его дикая красота захватывает: скалы, отточенные ветром, лазурные морские просторы, кикладские деревушки, примостившиеся на склонах гор.

остров
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info
остров

Откройте для себя бесчисленные чудеса Тиноса: уединенные и обустроенные пляжи, идеальные для дайвинга и виндсерфинга, местные деликатесы в уютных деревенских тавернах, паломники, коленопреклоненно идущие в город, и марсианские ландшафты. 750 часовен и церквей, 600 голубятен и 34 поселения, католики и православные, а также святилище Посейдона, где паломники очищались перед посещением священного Делоса. Однажды посетив этот остров, вы навсегда останетесь ему верны.

Прогуляйтесь по живописным деревням, словно драгоценным украшениям Киклад: Пиргос, Кардиани, Истерния, Ктикадо, Триантарос-Бердемиарос, Фалатадос, Бани, Трипотамос. Каждая деревня — это произведение искусства, где мрамор встречается повсюду: на площадях, в оформлении окон, фонтанов, дарящих прохладу. Здесь царит дух Киклад. Остановитесь в традиционном кафе под сенью платана, чтобы насладиться кофе или местными закусками: сыром "тиньяко", "лузой" и ароматной ракией. Это настоящее гостеприимство!

Погрузитесь в мир скульптуры, в художественные традиции Тиноса. Легенда гласит, что Фидий обучал скульптуре местных мастеров. В Фонде Тиниакийской Культуры, музеях Мармаротехнии и Тиносских Художников в Пиргосе, в музее Благовещения вы сможете увидеть бессмертные творения новогреческой скульптуры.

Полюбуйтесь голубятнями — визитной карточкой острова и настоящими произведениями искусства Киклад. Около 600 искусно выполненных голубятен, построенных из сланца, камня и извести, украшены "литокентиматами". Голуби кружат вокруг, не позволяя себя сфотографировать…

Совершите паломничество в Панагию, святое место острова. Ежегодно тысячи верующих прибывают на Тинос, чтобы поклониться чудотворной иконе. Паломники, стоя на коленях, поднимаются от порта к церкви, расположенной на возвышенности, как это делали еще с 1880 года. Здесь вера творит чудеса.

Посетите Волакс, лунный пейзаж посреди Эгейского моря. Вокруг деревни Волакс раскинулась панорама с огромными валунами. Круглые граниты, разбросанные миллионы лет назад, не являются ни метеоритами, ни следами Титаномахии, а результатом геологической эрозии. Пройдите по дикому ландшафту Каковоло, от Фалатадо до Плохой Лестницы.

Поднимитесь на Ксомбурго, вершину с видом на другие острова. На высоте 640 метров над уровнем моря возвышается скала Ксомбургу. У ее подножия расположен монастырь Священного Сердца. На вершине находится крепость Ксомбургу, самая высокая в Эгейском море, павшая в 1715 году в результате предательства. Отсюда видны Самос, Икария, Наксос и Делос.

Откройте для себя скрытые сокровища Тиноса: экстремальные виды спорта на море, восхождение на Ксомбурго, боулдеринг в Волаксе, виндсерфинг на Большой Колимбитре, дайвинг.

Прогуляйтесь по старым тропам, и вам откроются маленькие чудеса: заброшенные поселения, краны, мельницы, часовни, голубятни и каменные стены.

Посетите скрытый пляж Ливада, известный своими скульптурными скалами и дикими водами. Прогуляйтесь до маяка на мысе Папаргирас и совершите восхождение на самую высокую гору острова, Цикниас.

Тинос — это не только церковь Благовещения, но и великолепные деревни с живописными площадями и утопающими в цветах домами, а также уникальные голубятни.

Тинос привлекает паломников, но также ценится за прекрасные деревни, чистые пляжи, возможности для занятий водными видами спорта и местную кухню, пишет news247.

Уточнения

Ра́кия — балканский крепкий алкогольный напиток (бренди), получаемый дистилляцией ферментированных фруктов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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