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Потерял деньги из-за отмены самолета? Эти выплаты скрывают от пассажиров

Юрист рассказал, какие компенсации положены пассажирам при отмене рейса
2:15
Туризм

Пассажиры имеют право требовать не только возврат стоимости билета, но и компенсацию убытков при отмене рейса. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат Олег Жердев.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

По словам адвоката, в случае отмены авиарейса человек вправе рассчитывать на два вида выплат — безусловный возврат стоимости билета и компенсацию понесенных убытков.

Он отметил, что важно определить причину отмены рейса, поскольку это влияет на объем возможной компенсации. К возврату подлежат как материальные расходы, так и возможный моральный вред.

"Это может быть упущенная выгода, это может быть моральный вред, это может быть материальный ущерб", — пояснил Жердев.

Он добавил, что, например, в случае несостоявшейся деловой встречи ущерб может выражаться в подрыве деловой репутации. Если человек не смог воспользоваться оплаченной путевкой, это также считается материальным и моральным ущербом.

"Авиакомпания добровольно возмещать такие убытки и вред гражданам не будет", — подчеркнул юрист.

По его словам, подобные компенсации можно получить только через суд. Однако крупные перевозчики могут рассматривать отдельные претензии в досудебном порядке.

"Аэрофлот — это достаточно солидная компания, и эта компания будет рассматривать каждую претензию персонально", — сказал Жердев.

Он уточнил, что к претензии необходимо приложить документы, подтверждающие причинение ущерба. В таком случае авиакомпания может пойти навстречу и компенсировать хотя бы безусловные расходы.

"Во-первых, если человек задержался на сутки в отеле, в любом случае он понес ущерб", — добавил эксперт.

Жердев отметил, что перевозчики также учитывают собственные издержки, включая судебные расходы. Если компенсация оказывается дешевле, чем судебные разбирательства, компания может решить вопрос в досудебном порядке.

"Если затраты в судах для них будут больше, чем заявленная претензия, то я думаю, что успех на возмещение надлежащим образом и полностью подтвержденных расходов имеет право на реализацию", — заключил адвокат.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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