Путь через воду и камни: как преодолеть путь до Мокрого каньона и найти одно из самых красивых мест на Кавказе

Мокрый каньон реки Псахо — это одно из тех мест, которое оставляет неизгладимые впечатления. В отличие от Сухого каньона, Мокрый — настоящее природное сокровище, куда добираются далеко не все, и зря.
Чтобы добраться до каньона, нужно начать с Адлера, а затем поехать до села Галицыно, что примерно в 20 км. Дальше начинается настоящее приключение. Дорога до каньона представляет собой испытание, особенно если путешествуете на легковой машине. Но можно оставить автомобиль в Галицыно и воспользоваться трансфером.
На входе в каньон есть парковка, туалеты и кафе, создавая первое впечатление цивилизации. Но, стоит пройти немного, как начинается настоящее путешествие. Путь начинается с деревянных настилов, рядом — купель и толпы туристов, но чуть дальше тропа заканчивается, и дальше путь идет только по воде, камням, ориентируясь на собственное чутьё. Здесь нет четкой разметки, что делает маршрут более захватывающим.
Берега каньона скользкие, а камни часто бывают не самыми дружелюбными. Обувь должна быть удобной, нескользящей и готовой к трудному пути. Но за каждый шаг открываются новые виды: изумрудные водоёмы, изгибы сказочных скал и полная тишина. Когда каньон сужается, а вода начинает журчать, кажется, что всё вокруг растворяется в этом месте — настоящая магия природы.
Если решите пройти весь путь, необходимо быть готовым к настоящему приключению. Важно взять с собой воду, перекус, аптечку и запасную пару носок, а также телефон в гермочехле — для того чтобы запечатлеть удивительные виды каньона.
Каньо́н (исп. cañón "труба, ущелье") — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки.
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