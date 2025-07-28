Путь через воду и камни: как преодолеть путь до Мокрого каньона и найти одно из самых красивых мест на Кавказе

Мокрый каньон реки Псахо: скрытое сокровище Адлера — советы гидов

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мокрый каньон реки Псахо — это одно из тех мест, которое оставляет неизгладимые впечатления. В отличие от Сухого каньона, Мокрый — настоящее природное сокровище, куда добираются далеко не все, и зря.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Kazantsev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каньон реки Псахо

Как добраться

Чтобы добраться до каньона, нужно начать с Адлера, а затем поехать до села Галицыно, что примерно в 20 км. Дальше начинается настоящее приключение. Дорога до каньона представляет собой испытание, особенно если путешествуете на легковой машине. Но можно оставить автомобиль в Галицыно и воспользоваться трансфером.

Вход в каньон: первая ступень к приключению

На входе в каньон есть парковка, туалеты и кафе, создавая первое впечатление цивилизации. Но, стоит пройти немного, как начинается настоящее путешествие. Путь начинается с деревянных настилов, рядом — купель и толпы туристов, но чуть дальше тропа заканчивается, и дальше путь идет только по воде, камням, ориентируясь на собственное чутьё. Здесь нет четкой разметки, что делает маршрут более захватывающим.

Природа и преодоление

Берега каньона скользкие, а камни часто бывают не самыми дружелюбными. Обувь должна быть удобной, нескользящей и готовой к трудному пути. Но за каждый шаг открываются новые виды: изумрудные водоёмы, изгибы сказочных скал и полная тишина. Когда каньон сужается, а вода начинает журчать, кажется, что всё вокруг растворяется в этом месте — настоящая магия природы.

Что нужно взять с собой

Если решите пройти весь путь, необходимо быть готовым к настоящему приключению. Важно взять с собой воду, перекус, аптечку и запасную пару носок, а также телефон в гермочехле — для того чтобы запечатлеть удивительные виды каньона.

Уточнения

Каньо́н (исп. cañón "труба, ущелье") — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки.

