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Летние вечера Петербурга: как романтика каналов и разводных мостов изменят ваш взгляд на город

Летний Санкт-Петербург: Исаакиевский собор и прогулки по воде — рекомендации туристических агентств
2:19
Туризм

Санкт-Петербург летом — это нечто особенное. Белые ночи давно закончились, но город всё ещё живёт в своём ярком, летнем ритме. Длинные, солнечные дни и уютные вечера — идеальные условия для того, чтобы насладиться всем, что предлагает Питер.

Прогулка по рекам и каналам

Петербург стоит увидеть с воды — это одна из его главных визитных карточек. Экскурсии по рекам и каналам города популярны в любое время года, и летом они особенно красивы. Не нужно заранее бронировать билеты — в центре города на каждом шагу предлагают разнообразные прогулки. Вы можете выбрать большую экскурсионную лодку или арендовать индивидуальный катер. В ночное время особенно захватывающе — разводка мостов с воды выглядит в два раза эффектнее.

Летний сад

Летний сад — одно из самых атмосферных мест в Петербурге. Здесь постоянно проходят мероприятия и концерты, так что скучать не придется! Вход в сад платный до 20:00, после — свободный доступ. Если вам удастся посетить этот парк в хорошую погоду, не забудьте заглянуть на Марсово поле неподалёку и устроить пикник.

Исаакиевский собор

Исаакиевский собор — это не только религиозное сооружение, но и настоящая архитектурная жемчужина города. Даже если вы не поклонник религиозных памятников, сам собор стоит внимания. Можно послушать экскурсию внутри или подняться на колоннаду, откуда открывается потрясающий вид на город. Это отличный способ увидеть Питер с высоты 43 метров!

Разведение мостов

Разводка мостов — одно из самых популярных зрелищ в Санкт-Петербурге. В отличие от других городов, где мосты тоже разводят, в Питере это зрелище стало настоящим символом города. Каждый вечер зрители собираются вдоль Невы, чтобы увидеть, как поднимаются знаменитые мосты. Самое эффектное — разведение Дворцового моста в 1:10 ночи. Биржевой мост поднимается в 2:00. Если хотите насладиться этим зрелищем на полную катушку, выбирайте прогулку по воде — впечатления будут незабываемыми.

Уточнения

Разводной мост — особый тип моста, имеющий подвижное пролётное строение для обеспечения пропуска судов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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