Маленькое государство, большая история: почему Вануату хранит память о русском капитане

Памятник Василию Головнину на Вануату: символ российско-вануатской дружбы

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мало кто слышал о Вануату, островном государстве в Тихом океане, но его история тесно связана с Россией. Несмотря на её удаленность, Вануату уже более двухсот лет поддерживает дружеские отношения с Россией, и история этой связи полна удивительных событий, одним из которых является памятник Василию Головнину.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пляж на острове

Дружба двух стран: история Василия Головнина

Мало кто знает, что между Россией и Вануату — маленьким островным государством в Тихом океане — существует более чем двухсотлетняя дружба. Всё началось в 1809 году, когда русский капитан Василий Головнин прибыл на остров Танна в составе своей кругосветной экспедиции. Головнин стал первым европейцем, который установил дружеские отношения с местными жителями, несмотря на мифы о каннибализме и нападениях на мореплавателей. Он предложил честную торговлю и наладил контакт с островитянами, которые оказали помощь русским морякам.

Память о русском капитане на Вануату

Хотя острова Вануату были открыты испанцем Педро Фернандесом де Киросом ещё в 1606 году, именно Головнин стал символом российско-вануатской дружбы. В 2009 году, в честь двухсотлетия его визита, в Порт-Виле был открыт памятник адмиралу Головнину. Этот проект был поддержан российским посольством и местными властями, а художник Николай Мишутушкин, проживший на Вануату более 50 лет, предложил идею памятника.

Природа Вануату и безвизовый режим с Россией

Вануату сегодня — это страна, богатая природой и культурой. На её островах говорят на 138 языках, а местная жизнь основана на семейных традициях. Природа Вануату завораживает: чистые пляжи, яркие рыбы, морские звезды и потрясающие закаты. Кроме того, между Россией и Вануату действует безвизовый режим, что позволяет легко путешествовать по этим прекрасным островам.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

