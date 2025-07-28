Маленькое государство, большая история: почему Вануату хранит память о русском капитане

Мало кто слышал о Вануату, островном государстве в Тихом океане, но его история тесно связана с Россией. Несмотря на её удаленность, Вануату уже более двухсот лет поддерживает дружеские отношения с Россией, и история этой связи полна удивительных событий, одним из которых является памятник Василию Головнину.
Мало кто знает, что между Россией и Вануату — маленьким островным государством в Тихом океане — существует более чем двухсотлетняя дружба. Всё началось в 1809 году, когда русский капитан Василий Головнин прибыл на остров Танна в составе своей кругосветной экспедиции. Головнин стал первым европейцем, который установил дружеские отношения с местными жителями, несмотря на мифы о каннибализме и нападениях на мореплавателей. Он предложил честную торговлю и наладил контакт с островитянами, которые оказали помощь русским морякам.
Хотя острова Вануату были открыты испанцем Педро Фернандесом де Киросом ещё в 1606 году, именно Головнин стал символом российско-вануатской дружбы. В 2009 году, в честь двухсотлетия его визита, в Порт-Виле был открыт памятник адмиралу Головнину. Этот проект был поддержан российским посольством и местными властями, а художник Николай Мишутушкин, проживший на Вануату более 50 лет, предложил идею памятника.
Вануату сегодня — это страна, богатая природой и культурой. На её островах говорят на 138 языках, а местная жизнь основана на семейных традициях. Природа Вануату завораживает: чистые пляжи, яркие рыбы, морские звезды и потрясающие закаты. Кроме того, между Россией и Вануату действует безвизовый режим, что позволяет легко путешествовать по этим прекрасным островам.
О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.
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