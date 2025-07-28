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От строгой геометрии до мистических витражей: что скрывают шедевры готической архитектуры

Три готических собора, которые нужно посетить: Йоркский, Леонский и Шартрский — гиды
1:44
Туризм

Готическая архитектура — это не только острие стрел, витражи и витки нервюр. Это поиск гармонии и света в камне, искусство, которое обогатило историю человечества. Если вы хотите увидеть её в самом совершенном виде, обязательно посетите три удивительных собора, которые являются воплощением этого идеала.

Йоркский собор
Фото: commons.wikimedia.org by brooke1829, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йоркский собор

Йоркский собор, Англия

Здесь воплощены строгие линии английской перпендикулярной готики. Внутри царит сдержанность, минимум декора и максимум геометрии. Изумительный витраж, восточное окно — крупнейший средневековый витраж Европы, напоминает осенний сад, переливаясь всеми цветами. Каменные решётки и витражи без вычурности — это искусство в его чистом виде.

Леонский собор, Испания

Готика Леонского собора почти невесома. Витражи занимают почти всё пространство, и собор наполняется светом. Здесь не ощущается тяжести, каждый элемент конструкции подчёркивает лёгкость и пространство. Прозрачные стены, нервюрные своды и высокая ритмика конструктивных элементов — это почти чистая форма, которая захватывает своей гармонией.

Шартрский собор, Франция

В Шартре время будто останавливается. Уникальная система пропорций и невероятные витражи XII века создают ауру вечности. Этот собор кажется суровым и мрачным, но в этом его сила. Знаменит своими почти неземными оттенками синего на витражах и атмосферой сакральной геометрии. Внутри темно, но каждая деталь — это приглашение в другой мир.

Уточнения

Готи́ческая архитекту́ра — тип сакральной и светской архитектуры, распространённый в периоды зрелого и позднего Средневековья (с конца XII по начало XVI века).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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