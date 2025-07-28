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Невидимая катастрофа под водной гладью: что скрывается за чистыми пляжами Черного моря

Выброс нефтепродуктов в Черном море угрожает здоровью отдыхающих — предупреждает врач
Туризм

На Черном море в Анапе, Сочи и Геленджике прозрачная вода стала настоящей загадкой для отдыхающих. Туристы, не подозревая о возможных угрозах, восхищаются чистотой воды, публикуя фотографии и видео в соцсетях. Однако за внешней привлекательностью скрывается серьёзная экологическая угроза, вызванная выбросом нефтепродуктов, в том числе мазута. Так безопасно ли купаться в Черном море?

Крымский мост
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

Катастрофа в Керченском проливе

В декабре 2024 года Черное море пережило серьёзную экологическую катастрофу. В районе Керченского пролива два танкера с мазутом потерпели крушение во время шторма, в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Эти аварии затронули территорию как Краснодарского края, так и Крыма. Площадь загрязнённых вод составила более 400 кв. км, что привело к введению чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Загрязнение вызвало значительный ущерб морской экосистеме. Массовая гибель птиц и дельфинов, загрязнение водной толщи и донных отложений — это лишь первые последствия. Из-за медленного водообмена в Черном море токсичные вещества могут оставаться в воде на долгие годы. Экологи прогнозируют, что полное восстановление экосистемы может занять от 5 до 10 лет.

Угроза для здоровья

Несмотря на внешнюю чистоту воды, опасные химические вещества, в том числе канцерогены, могут оставаться в ней.

"Некоторые из этих соединений не просто токсичны, но потенциально канцерогенны. То есть при постоянном контакте с кожей или при случайном заглатывании воды могут накапливаться в организме и способствовать развитию онкологических заболеваний", — предупредила врач-онколог Зоя Колесова.

Токсичные вещества могут проникать в организм через кожу, слизистые оболочки и желудочно-кишечный тракт, что повышает риск возникновения онкологических заболеваний кожи, печени и легких.

Токсичные остатки могут оставаться годами

Даже если на поверхности воды нет видимых загрязнений, это не означает, что вода безопасна. Мазут, попавший в море, мог осесть на дно или раствориться в водной толще. При повышении температуры воды токсичные испарения могут влиять на здоровье людей, находящихся в воде.

Экологические службы проводят регулярные проверки качества воды, но результаты могут обновляться не так быстро, как хотелось бы. Поэтому важно следить за официальной информацией и учитывать, что визуальная чистота воды не всегда гарантирует её безопасность.

Рекомендации по безопасности

Врачи рекомендуют воздержаться от купания до получения стабильных результатов лабораторных анализов, подтверждающих безопасность воды. Чтобы уменьшить риск для здоровья, необходимо следить за официальными источниками информации и не пренебрегать предосторожностями.

Уточнения

Чёрное мо́ре  — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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