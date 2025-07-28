Остров, который скрывает огонь под туманом: что на самом деле творится на Кунашире

Вулкан Тятя, Чёртов палец и "слёзы Карафуто" — главные достопримечательности Кунашира по мнению гидов

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда упоминают "Курилы", Кунашир сразу приходит на ум. Этот уникальный остров, расположенный на самом юге Большой Курильской гряды, протянулся на 123 км вдоль Тихого океана и скрывает в себе потрясающие природные пейзажи и многослойную историю. За одну поездку всё это не охватить.

Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Итуруп Остров

Название острова

"Кунашир" в переводе с айнского языка означает "чёрная земля". Этот топоним возник из-за вулканической почвы и густых лесов, которые, видимые издалека, приобретают тёмный, почти графитовый оттенок. Айны, коренные жители Сахалина и Курил, так назвали остров, оценивая его неповторимую атмосферу.

Вулканическое сердце Кунашира

На Кунашире расположено четыре действующих вулкана: Менделеева, Головнина, Руруй и величественный Тятя. Этот последний считается символом острова. Вулканический ландшафт Кунашира производит впечатление, словно попал в "Парк юрского периода" или оказался в японской гравюре, где сосны, с их треугольной формой, выглядят как часть древнего мира.

Загадки прошлого: Чёртов палец и слёзы Карафуто

Особое внимание на Кунашире заслуживает Чёртов палец — кекур, вырастающий прямо из океана. Эта скала высотой 10-12 метров выглядит словно тёмная магия природы. Также вдоль побережья можно найти осколки посуды японцев, оставленных здесь после того, как остров отошёл России. Эти предметы, известные как "слёзы Карафуто", являются напоминанием о доме, из которого японцам пришлось уйти.

Мыс Сукачёва и виды, которые захватывают дух

Мыс Сукачёва, расположенный на Кунашире, сначала кажется труднодоступным. Однако даже без специального снаряжения его вершина вполне доступна. С этого места открывается невероятный вид на вулкан Тятя, пляж "Орбита" и бескрайний Тихий океан, ревущий внизу.

Кунашир и Япония: всего 30 км до Хоккайдо

Забавный факт: до Хоккайдо от Кунашира всего 30 км, что делает этот остров невероятно близким к Японии. В некоторых местах расстояние настолько маленькое, что можно подумать, что его можно переплыть. Однако стоит помнить, что связь с Россией здесь иногда нестабильна, особенно по мере приближения к японскому побережью. Чтобы избежать неожиданных счетов за роуминг, лучше сразу включать авиарежим.

Кунашир: остров с богатой историей

Хотя японцы продолжают считать Кунашир частью округа Нэмуро, этот остров имеет особое значение для России. Своим диким характером, вулканами и следами многослойной истории он продолжает привлекать путешественников со всего мира.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

