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Остров, который скрывает огонь под туманом: что на самом деле творится на Кунашире

Вулкан Тятя, Чёртов палец и "слёзы Карафуто" — главные достопримечательности Кунашира по мнению гидов
2:59
Туризм

Когда упоминают "Курилы", Кунашир сразу приходит на ум. Этот уникальный остров, расположенный на самом юге Большой Курильской гряды, протянулся на 123 км вдоль Тихого океана и скрывает в себе потрясающие природные пейзажи и многослойную историю. За одну поездку всё это не охватить.

Итуруп Остров
Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Итуруп Остров

Название острова

"Кунашир" в переводе с айнского языка означает "чёрная земля". Этот топоним возник из-за вулканической почвы и густых лесов, которые, видимые издалека, приобретают тёмный, почти графитовый оттенок. Айны, коренные жители Сахалина и Курил, так назвали остров, оценивая его неповторимую атмосферу.

Вулканическое сердце Кунашира

На Кунашире расположено четыре действующих вулкана: Менделеева, Головнина, Руруй и величественный Тятя. Этот последний считается символом острова. Вулканический ландшафт Кунашира производит впечатление, словно попал в "Парк юрского периода" или оказался в японской гравюре, где сосны, с их треугольной формой, выглядят как часть древнего мира.

Загадки прошлого: Чёртов палец и слёзы Карафуто

Особое внимание на Кунашире заслуживает Чёртов палецкекур, вырастающий прямо из океана. Эта скала высотой 10-12 метров выглядит словно тёмная магия природы. Также вдоль побережья можно найти осколки посуды японцев, оставленных здесь после того, как остров отошёл России. Эти предметы, известные как "слёзы Карафуто", являются напоминанием о доме, из которого японцам пришлось уйти.

Мыс Сукачёва и виды, которые захватывают дух

Мыс Сукачёва, расположенный на Кунашире, сначала кажется труднодоступным. Однако даже без специального снаряжения его вершина вполне доступна. С этого места открывается невероятный вид на вулкан Тятя, пляж "Орбита" и бескрайний Тихий океан, ревущий внизу.

Кунашир и Япония: всего 30 км до Хоккайдо

Забавный факт: до Хоккайдо от Кунашира всего 30 км, что делает этот остров невероятно близким к Японии. В некоторых местах расстояние настолько маленькое, что можно подумать, что его можно переплыть. Однако стоит помнить, что связь с Россией здесь иногда нестабильна, особенно по мере приближения к японскому побережью. Чтобы избежать неожиданных счетов за роуминг, лучше сразу включать авиарежим.

Кунашир: остров с богатой историей

Хотя японцы продолжают считать Кунашир частью округа Нэмуро, этот остров имеет особое значение для России. Своим диким характером, вулканами и следами многослойной истории он продолжает привлекать путешественников со всего мира.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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