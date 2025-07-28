Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постоянно на одни и те же грабли: Турция тратит миллионы на тушение лесных пожаров
Риски езды с минимальным уровнем топлива: как это ухудшает состояние автомобиля
Загар и ультрафиолет: разница между водой и сушей в летний сезон
Земфира* и Литвинова: что известно об их французском отпуске на Корсике?
Рецепт мизерии по-варшавски: простой салат из огурцов с уксусом и сливками
Памятник Василию Головнину на Вануату: символ российско-вануатской дружбы
Самойлова и Джиган устроили старшей дочери Ариеле праздник
Анаконда использует стратегию засады для того, чтобы эффективно убивать добычу
Лучший пиццайоло мира Паскарелла назвал обучение ключом к качественной пицце

Цены на туры в Абхазию — когда успеть и что выбрать до августовского подорожания

Туры в Абхазию на двоих с перелётом от 20000 рублей: предложение до 29 июля
1:29
Туризм

Если не успеете приобрести тур до 29 июля, придется платить гораздо больше. Это шанс насладиться курортом по цене, которая подходит даже для самого ограниченного бюджета!

Шезлонги у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Шезлонги у моря

Туроператоры уже распродают недорогие пакеты на отдых в Абхазии, и выгодное предложение доступно только до 29 июля. Например, за 20 тысяч рублей на двоих можно отправиться в Сухум. В стоимость входят авиабилеты и размещение в гостевом доме Мариэк с удобствами на этаже. Услуги с отдельными санузлами обойдутся дороже на 5 тысяч с человека.

Но что если хочется большего

За 40-50 тысяч на двоих выбор становится разнообразнее. В эту цену входят поездки в гостевые дома, включая самые востребованные курорты. Так, например, можно поехать в Пицунду за 47 тысяч рублей. А для тех, кто готов к более комфортному отдыху, есть отели 3* с туром от 60 тысяч рублей.

Что же касается более дорогих вариантов, то за 90 тысяч на двоих вас ждут стильные отели, такие как "Гранд отель Гагра" или местные бутик-отели.

Однако не стоит откладывать отдых на август — с первых дней месяца цены резко возрастут. Минимальная стоимость туров с перелётом составит уже 65 тысяч рублей на двоих. Если хотите сэкономить — сейчас самое время.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Суху́ми (абх. Аҟәа, /а́куа/, груз. სოხუმი, /соху́ми/), или Суху́м (также иногда А́куа или Соху́ми), — крупнейший в Абхазии город.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Как правильно вождение и настройка зеркал помогают избежать ДТП: полезные советы
Блины без муки для кето-диеты: пошаговый рецепт с маскарпоне и яйцами
Эксперты объясняют, как использовать банановую кожуру для подкормки растений
Туры в Абхазию на двоих с перелётом от 20000 рублей: предложение до 29 июля
Индийская Nayara Energy судится с Microsoft из-за санкций против Роснефти
Замена ванны на душевую позволяет заметно уменьшить расходы на водоснабжение
Шляпы и сандалии, которые спасают от солнца и делают образ безупречным
3500 лет назад: как появились первые куры – интересные факты из истории!
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы
Развенчан миф о правильном питании — рисовые лепёшки или хлеб: что лучше для здоровья?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.