Цены на туры в Абхазию — когда успеть и что выбрать до августовского подорожания

Туры в Абхазию на двоих с перелётом от 20000 рублей: предложение до 29 июля

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если не успеете приобрести тур до 29 июля, придется платить гораздо больше. Это шанс насладиться курортом по цене, которая подходит даже для самого ограниченного бюджета!

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Шезлонги у моря

Туроператоры уже распродают недорогие пакеты на отдых в Абхазии, и выгодное предложение доступно только до 29 июля. Например, за 20 тысяч рублей на двоих можно отправиться в Сухум. В стоимость входят авиабилеты и размещение в гостевом доме Мариэк с удобствами на этаже. Услуги с отдельными санузлами обойдутся дороже на 5 тысяч с человека.

Но что если хочется большего

За 40-50 тысяч на двоих выбор становится разнообразнее. В эту цену входят поездки в гостевые дома, включая самые востребованные курорты. Так, например, можно поехать в Пицунду за 47 тысяч рублей. А для тех, кто готов к более комфортному отдыху, есть отели 3* с туром от 60 тысяч рублей.

Что же касается более дорогих вариантов, то за 90 тысяч на двоих вас ждут стильные отели, такие как "Гранд отель Гагра" или местные бутик-отели.

Однако не стоит откладывать отдых на август — с первых дней месяца цены резко возрастут. Минимальная стоимость туров с перелётом составит уже 65 тысяч рублей на двоих. Если хотите сэкономить — сейчас самое время.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.



Суху́ми (абх. Аҟәа, /а́куа/, груз. სოხუმი, /соху́ми/), или Суху́м (также иногда А́куа или Соху́ми), — крупнейший в Абхазии город.

