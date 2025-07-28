Туры в ОАЭ от 40 тысяч: когда лучше бронировать для экономии

Дешёвые туры в ОАЭ с перелётом: предложения туроператоров в конце июля

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

С этого понедельника туристы смогут поймать настоящие "дешёвые" туры в ОАЭ — с перелётом и размещением от 40 тысяч рублей. По прогнозам, удачные даты будут всего несколько дней, и среди них — конец июля и начало августа.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пляж Дубай

Секреты дешевых туров на начало августа

Если вы уже планируете поездку в ОАЭ, стоит обратить внимание на даты с 30 июля по 5 августа. Самая выгодная цена — с 30 июля, когда туры с перелётом и размещением в отеле Holiday Inn Express Dubai — Internet City обойдутся всего от 80 тысяч на двоих. Это предложение включает завтрак, а чистое размещение — от 25 тысяч рублей.

Хотя отель расположен в деловом районе города, до пляжа всего 2 км, а на пляж Jumeirah Beach ходит регулярный трансфер. Прогулка пешком также не займет больше получаса. Отель получил положительные отзывы туристов за удобное расположение в плане доступа к общественному транспорту.

Обратите внимание на другие выгодные дни

Кроме 30 июля, хорошие предложения также будут 2 и 5 августа. Цены на туры на эти даты варьируются от 83 до 88 тысяч на двоих, а выбор отелей остаётся достаточно широким.

Секрет дешевых туров

Предложения с такими ценами остаются редкостью в летние месяцы. И если вы хотите поймать такой шанс, планируйте свою поездку заранее — места в лучших отелях с такими ценами не будут долго ждать.

Уточнения

Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.



Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед. ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

