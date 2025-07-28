Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит бюджета Германии достиг критической отметки
Bloomberg: Зеленский теряет поддержку Запада после закона об антикоррупционных органах
Как очистить колёсные диски от чёрного налёта: лайфхак с растительным маслом
Стилисты рекомендуют белый лак с фольгой для летнего педикюра в отпуск
Беженцы с Украины пытались обмануть на деньги Германию
Почему вы просыпаетесь уставшим, даже если спали 8 часов?
Африканский дипнеуст: рыба, которая выживает в засуху, зарываясь в землю
Раннее лечение ожирения у детей снижает риск диабета и гипертонии в будущем
Телескоп KM3NeT зафиксировал нейтрино с энергией в 120 пэтаэВ в Средиземном море

Как успеть купить тур в Египет по выгодной цене до конца июля

Путёвки в Египет подешевели до 42 тысяч рублей до конца июля
1:44
Туризм

Если вы мечтаете о египетских курортах, то сегодня самое время ловить выгодные предложения. Согласно анализу ведущих российских туроператоров, последний день июля — идеальная дата для покупки тура в Египет по самой выгодной цене.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Но не стоит тянуть с решением! Уже в начале августа цены на путевки в Египет начинают расти. В этом году туроператоры предлагают скидки, но она длится недолго.

Что же выгодного сейчас

Дешевые туры начинаются от 42 тысяч рублей с перелетом, но такие цены действуют на самые базовые пакеты, как, например, в отель Grand Blue Saint Maria Aqua Park 3* в центре Хургады. Тур на неделю с "всё включено" для двоих стоит от 82 тысяч рублей за стандартный номер, а за улучшенный — от 85 тысяч. Это чуть больше 40 тысяч с человека. Конечно, не стоит ждать от такого отеля чудес: до пляжа далеко, а питание не на высоте.

Тем не менее, если вам удастся "попробовать чуть больше", можно найти туры на двоих по цене около 85-95 тысяч рублей на те же 3 звезды — преимущественно в Хургаде. А если решите немного потратиться и заплатить около 98 тысяч, то уже можно найти варианты с отелями 4*.

Что ждет в августе

Как только август начнется, цены на туры в Египет резко увеличатся. Уже с 2-3 августа минимальная цена будет начинаться от 100 тысяч рублей. Так что если хотите попасть в Египет по самым доступным ценам, не откладывайте покупку тура.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Чеснок с лимоном и лавровым листом: рецепт для укрепления иммунной системы
Как вернуть запах базилику в жаркие дни: советы агрономов по поливу и подкормке
Марин Ле Пен назвала торговое соглашение ЕС с США экономическим фиаско
Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию
Пластиковые окна: очищаем и смазываем механизмы для долгой службы
Экология и сёрфинг: как туризм влияет на пляжи и океаны
Овощную запеканку с фаршем готовят слоями с кабачками, помидорами и сыром
Музыкальная карьера Риты Дакоты в России: печальный финал
Эксперты советуют использовать вазелин для защиты кожи при маникюре
Эксперты: зола улучшает вкус овощей и укрепляет плодовые деревья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.