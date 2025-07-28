Как успеть купить тур в Египет по выгодной цене до конца июля

Если вы мечтаете о египетских курортах, то сегодня самое время ловить выгодные предложения. Согласно анализу ведущих российских туроператоров, последний день июля — идеальная дата для покупки тура в Египет по самой выгодной цене.
Но не стоит тянуть с решением! Уже в начале августа цены на путевки в Египет начинают расти. В этом году туроператоры предлагают скидки, но она длится недолго.
Дешевые туры начинаются от 42 тысяч рублей с перелетом, но такие цены действуют на самые базовые пакеты, как, например, в отель Grand Blue Saint Maria Aqua Park 3* в центре Хургады. Тур на неделю с "всё включено" для двоих стоит от 82 тысяч рублей за стандартный номер, а за улучшенный — от 85 тысяч. Это чуть больше 40 тысяч с человека. Конечно, не стоит ждать от такого отеля чудес: до пляжа далеко, а питание не на высоте.
Тем не менее, если вам удастся "попробовать чуть больше", можно найти туры на двоих по цене около 85-95 тысяч рублей на те же 3 звезды — преимущественно в Хургаде. А если решите немного потратиться и заплатить около 98 тысяч, то уже можно найти варианты с отелями 4*.
Как только август начнется, цены на туры в Египет резко увеличатся. Уже с 2-3 августа минимальная цена будет начинаться от 100 тысяч рублей. Так что если хотите попасть в Египет по самым доступным ценам, не откладывайте покупку тура.
Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.
Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).
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