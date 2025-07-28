Кипр: Остров любви, где море и культура встретятся в вашем сердце

Историческая Никосия и её меню: крепкий кофе и культурное наследие

2:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы мечтаем об отпуске, где можно сбросить тревоги и раствориться в ласковом солнце и синеве моря, в голову сразу приходят Италия, Испания или Греция. Но есть ещё одно место — незаслуженно забытое и гораздо менее многолюдное.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кипр

Это Кипр — остров, где пересекаются Европа, Азия и Африка, а восток встречается с западом. Остров любви, как его называют, расположен к югу от Турции и к северу от Египта, и именно здесь можно отдохнуть по-настоящему.

Лазурная вода, которой нет равных

Кипр официально признан страной с самыми чистыми водами для купания в Европе по версии Европейского агентства по окружающей среде (2024 год). Из 123 проверенных точек — 99,2% признаны безупречными. Для сравнения: у Болгарии — 97,9%, у Греции — 97%, а у Хорватии — 95,2%.

Вода регулярно проверяется на наличие загрязнений, в том числе от сточных вод. Прибрежные зоны считаются менее уязвимыми, чем внутренние водоёмы, где течение слабее. А если вы всё же охотитесь за Голубыми флагами, то Испания — мировой лидер по их количеству.

Пляжи, мифы и активный отдых

Если вы планируете пляжный отпуск, начните с Петра-ту-Ромиу — легендарного места рождения Афродиты. Ходят слухи: если трижды обплыть камень, найдёшь любовь всей жизни.

Для тех, кто любит более активный отдых — пляж Корал-Бэй, где можно покататься на гидроцикле или заняться виндсёрфингом. А если вы мечтаете о видах, которые объединяют историю и природу, загляните в античный Курион с его храмами и амфитеатром.

Никосия: на стыке истории и культур

Загляните и в столицу. Никосия — город, где сохранились венецианские стены, хаммамы и историческая Зелёная линия, разделяющая город с 1964 года.

После прогулки остановитесь в Haratsi и попробуйте крепкий греческий кофе без сахара — насыщенный и терпкий, как сам остров.

Как добраться

На острове два главных аэропорта — в Ларнаке и Пафосе. Из Европы летают прямые рейсы. Из Северной Америки придётся сделать пересадку — чаще всего в Лондоне. Но финальный пункт точно того стоит.

Почему Кипр — это больше, чем просто море

На этом острове можно поймать баланс: между историей и релаксом, между древним камнем и золотым песком. Это место, где можно побыть наедине с собой — или с теми, кого любишь.

Уточнения

Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία,) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.

