Кипр: Остров любви, где море и культура встретятся в вашем сердце

Когда мы мечтаем об отпуске, где можно сбросить тревоги и раствориться в ласковом солнце и синеве моря, в голову сразу приходят Италия, Испания или Греция. Но есть ещё одно место — незаслуженно забытое и гораздо менее многолюдное.
Это Кипр — остров, где пересекаются Европа, Азия и Африка, а восток встречается с западом. Остров любви, как его называют, расположен к югу от Турции и к северу от Египта, и именно здесь можно отдохнуть по-настоящему.
Кипр официально признан страной с самыми чистыми водами для купания в Европе по версии Европейского агентства по окружающей среде (2024 год). Из 123 проверенных точек — 99,2% признаны безупречными. Для сравнения: у Болгарии — 97,9%, у Греции — 97%, а у Хорватии — 95,2%.
Вода регулярно проверяется на наличие загрязнений, в том числе от сточных вод. Прибрежные зоны считаются менее уязвимыми, чем внутренние водоёмы, где течение слабее. А если вы всё же охотитесь за Голубыми флагами, то Испания — мировой лидер по их количеству.
Если вы планируете пляжный отпуск, начните с Петра-ту-Ромиу — легендарного места рождения Афродиты. Ходят слухи: если трижды обплыть камень, найдёшь любовь всей жизни.
Для тех, кто любит более активный отдых — пляж Корал-Бэй, где можно покататься на гидроцикле или заняться виндсёрфингом. А если вы мечтаете о видах, которые объединяют историю и природу, загляните в античный Курион с его храмами и амфитеатром.
Загляните и в столицу. Никосия — город, где сохранились венецианские стены, хаммамы и историческая Зелёная линия, разделяющая город с 1964 года.
После прогулки остановитесь в Haratsi и попробуйте крепкий греческий кофе без сахара — насыщенный и терпкий, как сам остров.
На острове два главных аэропорта — в Ларнаке и Пафосе. Из Европы летают прямые рейсы. Из Северной Америки придётся сделать пересадку — чаще всего в Лондоне. Но финальный пункт точно того стоит.
На этом острове можно поймать баланс: между историей и релаксом, между древним камнем и золотым песком. Это место, где можно побыть наедине с собой — или с теми, кого любишь.
Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία,) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря.
27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.