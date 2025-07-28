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Возрождение Вамваку: как пять друзей изменили судьбу заброшенной деревни

Умирающая деревня ожила: сказочное место в Греции, где жизнь началась заново
2:53
Туризм

Когда-то в горной деревне Вамваку на склонах Парнона кипела жизнь. Местные выращивали инжир, орехи, оливки и душистые травы. Но со временем деревня почти опустела — в 2019 году здесь оставалось всего девять жителей. Всё изменилось благодаря пятерым друзьям, решившим вдохнуть в родное место новую жизнь.

Вамваку, Греция
Фото: web.archive.org by Carlo Pelagalli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вамваку, Греция

Их мечта стала реальностью в проекте Vamvakou Revival, запущенном при поддержке Фонда Ставроса Ниархоса. Деревня превратилась в модель устойчивого развития: появились рабочие места, туристические маршруты, отреставрированные дома, культурные мероприятия и новые форматы агробизнеса.

Гостевые дома и деревенские завтраки с видом на горы

Отель Ruga of Vamvakou, уютный гостевой дом с характером, назван в честь местного жителя, — отличный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя частью деревни.

Magnolia, домик на склоне, порадует видами и тишиной. А вот кафе Parnonas, названное в честь гор, — идеальное место, чтобы попробовать местную выпечку или просто выпить кофе с видом на сосны.

Возрождение через культуру и ремёсла

Сейчас в деревне снова звучат детские голоса — за последние 30 лет здесь родилось двое малышей, а численность жителей превысила 30 человек.

Каждый год здесь проходят фестивали, трейл-забеги, концерты и ярмарки ремесел. В лавке Parnon Poèma можно купить местный мёд, орехи, сыр, оливковое масло — всё, что сделали своими руками соседи.

"Это не просто реконструкция — это возвращение жизни", — говорят организаторы.

Проект поддерживает не только культуру и туризм, но и сельское хозяйство, технологические инициативы и обучение.

Что ещё посмотреть рядом

Около деревни — пещерный монастырь Агия Кириаки, спрятанный в скалах. По легенде, он был построен там, где пастухи однажды увидели загадочное сияние.

А в нескольких километрах — Каритания, каменная деревушка среди лесов, где жизнь течёт так медленно, что вы забудете о времени.

Как добраться

Доехать можно за 2,5 часа от Афин, лучше всего — на арендованном авто. Дорога пройдёт через оливковые рощи, побережье и горные перевалы.

Предпочитаете не садиться за руль? Выбирайте трансфер: водители — местные жители, которые не только довезут, но и расскажут истории по пути.

Вамваку — больше, чем деревня

Здесь сливаются традиции и инновации. Это место, где можно уйти от шума, познакомиться с настоящей деревенской жизнью и вдохновиться тем, как прошлое может стать основой будущего.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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