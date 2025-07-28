Затерянный в горах: Ойбин — сказочная деревня, которую стоит посетить

Ойбин: место, где оживают сказки братьев Гримм

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Затерянный в горах Циттау в Саксонии, Ойбин будто сошёл со страниц немецкой сказки. Скалистые горы, руины замка на вершине, средневековая архитектура и тёплое гостеприимство делают эту крошечную деревушку особенной. Если вы путешествуете между Прагой и Берлином, не пропустите эту точку на карте — она стоит пары часов в пути.

Фото: commons.wikimedia by BastienM is licensed under GNU Free Documentation License Ойбин, Германия

Путь к замку

Главная достопримечательность Ойбина — руины замка и монастыря XIV века, построенные по приказу Карла IV. Заброшенные и поглощённые лесом, они сегодня выглядят как декорации к легенде о привидениях.

Замок доступен для посещения круглый год, а его готические арки и обзорные площадки вдохновляли и живописцев, и братьев Гримм.

Пешие маршруты и необычные пейзажи

Окрестности Ойбина — это сеть троп на любой вкус. Платформа AllTrails предлагает маршруты от простых до более сложных, ведущие к таким природным чудесам, как Кельхштайн — скальное образование, похожее на фантастическую чашу, стоящую среди леса.

Виды на горы Циттау, особенно на закате, не оставят равнодушными даже бывалых путешественников.

Миниатюры, вертепы и готическая церковь

Любителям необычного стоит заглянуть в музей миниатюр Верхней Лужицы — крошечные деревни, сцены из сказок, рождественский вертеп — всё это с филигранной точностью.

А неподалёку на вокзале проходит выставка "Сказочные представления Ойбина". Не забудьте и о горной церкви: готические своды, панорамы и ощущение покоя внутри.

Где поесть

Almanka — классика немецкой кухни с сытными порциями и демократичными ценами.

Kammbaude — местные и вегетарианские блюда в приятной обстановке.

Kleine Burg — аутентично и вкусно, но важно знать: оплата только наличными, а меню только на немецком.

Как добраться

Добраться до Ойбина не так уж сложно, но стоит всё продумать. Из Берлина и Праги — поездом до Циттау, затем автобус до курорта. Из Дрездена ехать около 1,5 часов, из Праги — чуть меньше двух.

Уточнения

Ойбин (нем Oybin) — гора высотой в 514 м в горах Циттауэр-Гебирге, недалеко от одноимённой коммуны Ойбин. На горе находятся развалины крепости, которую Карл IV приказал создать, и монастыря целестинцев, который был основан в 1369 году.

