Затерянный в горах: Ойбин — сказочная деревня, которую стоит посетить

Затерянный в горах Циттау в Саксонии, Ойбин будто сошёл со страниц немецкой сказки. Скалистые горы, руины замка на вершине, средневековая архитектура и тёплое гостеприимство делают эту крошечную деревушку особенной. Если вы путешествуете между Прагой и Берлином, не пропустите эту точку на карте — она стоит пары часов в пути.
Главная достопримечательность Ойбина — руины замка и монастыря XIV века, построенные по приказу Карла IV. Заброшенные и поглощённые лесом, они сегодня выглядят как декорации к легенде о привидениях.
Замок доступен для посещения круглый год, а его готические арки и обзорные площадки вдохновляли и живописцев, и братьев Гримм.
Окрестности Ойбина — это сеть троп на любой вкус. Платформа AllTrails предлагает маршруты от простых до более сложных, ведущие к таким природным чудесам, как Кельхштайн — скальное образование, похожее на фантастическую чашу, стоящую среди леса.
Виды на горы Циттау, особенно на закате, не оставят равнодушными даже бывалых путешественников.
Любителям необычного стоит заглянуть в музей миниатюр Верхней Лужицы — крошечные деревни, сцены из сказок, рождественский вертеп — всё это с филигранной точностью.
А неподалёку на вокзале проходит выставка "Сказочные представления Ойбина". Не забудьте и о горной церкви: готические своды, панорамы и ощущение покоя внутри.
Добраться до Ойбина не так уж сложно, но стоит всё продумать. Из Берлина и Праги — поездом до Циттау, затем автобус до курорта. Из Дрездена ехать около 1,5 часов, из Праги — чуть меньше двух.
Ойбин (нем Oybin) — гора высотой в 514 м в горах Циттауэр-Гебирге, недалеко от одноимённой коммуны Ойбин. На горе находятся развалины крепости, которую Карл IV приказал создать, и монастыря целестинцев, который был основан в 1369 году.
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