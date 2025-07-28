Этот звук вас успокоит: пилоты рассказали о двойном сигнале в самолёте

Двойной сигнал в самолёте: пилоты объясняют

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопреки кажущейся серьезности обычный двойной сигнал, слышимый при взлете и посадке, не должен вызывать беспокойства.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Пилот разъяснил значение этих периодических сигналов:

"Эти сигналы, которые слышны по всему салону, подаются, когда пилоты набирают или снижают высоту до 3 000 м … это критический этап полета, поэтому они дважды оповещают бортпроводников, чтобы те знали, что мы вышли из "стерильной зоны" и им разрешено перемещаться по салону".

"Любое передвижение в самолете запрещено до и после этого двойного гудка при посадке".

"Я чувствую сильное напряжение, пока не услышу эти первые два сигнала, а потом сразу расслабляюсь. Мне нравится знать, что бортпроводники ходят по салону и есть Wi-Fi — это создает ощущение расслабленности", — написала пользовательница.

В другом видео любознательный зритель спросил, какова семейная жизнь пилота.

"Я считаю, что это одна из лучших профессий, потому что, возвращаясь домой, вы можете проводить время с семьей. В среднем пилот авиакомпании работает половину месяца…" — ответил пилот.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



