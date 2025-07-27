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Кинугава-Онсэн: жизнь остановилась — путешественник показал, что стало с известным японским курортом

Кинугава-Онсэн: путешествие в прошлое по опустевшему японскому курорту — что там осталось спустя 30 лет
2:36
Туризм

Японский город-курорт, сохранившийся почти в неизменном виде более трех десятилетий, был обнаружен исследователем городских пространств.

Дома
Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дома

28-летний Люк Брэдберн, путешествуя по Японии в начале 2024 года, случайно наткнулся на заброшенный туристический уголок Кинугава-Онсэн.

Изначально он планировал изучить зону вокруг Фукусимы, но его маршрут привел его к этому "городу-призраку".

"В поисках интересных мест поблизости я обнаружил целый район с заброшенными отелями, — поделился Брэдберн с информационным агентством SWNS. — Это было похоже на путешествие во времени, в город, где жизнь остановилась".

Кинугава-Онсэн когда-то процветал благодаря своим знаменитым горячим источникам. Однако экономический спад 1990-х годов привел к упадку и закрытию многих отелей.

В 2024 году ютубер Люк Брэдберн посетил заброшенный туристический курорт Кинугава-Онсэн в Японии.

Несмотря на строгие законы о собственности, здания не были снесены. Многие из них остаются нетронутыми, так как владельцы либо умерли, не оставив наследников, либо просто исчезли.

"В Японии всё устроено иначе, — отметил Брэдберн. — Уровень преступности настолько низок, что заброшенные здания не подвергаются вандализму и разграблению. В некоторых случаях для сноса требуется разрешение владельца, а если владелец умер, снос запрещен законом в течение 30 лет".

Сегодня Кинугава-Онсэн представляет собой жуткое зрелище: целая улица с огромными многоэтажными отелями медленно разрушается.

Брэдберн, исследователь из Большого Манчестера, провел шесть часов, пробираясь по заросшим тропам, сломанным лестницам и опасным выступам, исследуя пять или шесть из примерно 20 зданий.

Внутри некоторых комнат сохранилась обстановка, как будто время остановилось. Брэдберн обнаружил вестибюли отелей с забытыми вещами, традиционные японские онсэны, нетронутые номера и даже напитки на столах.

По его словам, некоторые места напоминали капсулы времени: игровые автоматы с игрушками, столы с напитками и комнаты, в которые, казалось, не заходили десятилетиями.

Брэдберн подчеркнул, что большая часть территории небезопасна для посещения из-за обрушений и разрушений. 

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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