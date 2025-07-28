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Первая класс или эконом: стоит ли переплачивать за комфорт в небе

Когда первый класс — не роскошь: что выбирают те, кто устал от эконома, но не готов переплачивать
2:12
Туризм

Будем честны: перелёты уже не радуют, как раньше. Очереди, задержки, отмены, тесные кресла, платный багаж и растущие цены — всё это превратилось в норму. Поэтому удивительно, что многие продолжают выкладывать внушительные суммы за билеты в первый класс. Но у этого выбора есть веские причины.

первый класс, авиаперелеты
Фото: airliners.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
первый класс, авиаперелеты

Когда первый класс действительно стоит своих денег

  • Комфорт и пространство. Это особенно важно, если вы перенесли операцию или у вас болевой синдром.
  • Меньше стресса. Для деловых пассажиров возможность расслабиться в пути и прибыть на встречу свежим — неоценима.
  • Питание и сервис. Если вы цените хорошую кухню и ненавидите очереди, то приоритетная посадка, отдельный лаунж и выбор напитков могут стать решающим аргументом.
  • Багаж. Первый класс часто включает бесплатную сдачу багажа — без доплат и заморочек.

Рост и длительность перелёта тоже играют роль

"Если вы выше среднего роста или шире среднего, то это пространство для вас практически бесценно", — заметил один пользователь.

На дальнем перелёте большой раскладывающийся диван-кресло, бесплатный Wi-Fi и тишина могут сделать всю разницу. Особенно когда речь идёт о 8-10 часах в небе.

Но иногда это просто невыгодно

Первый класс может стоить в 3-5 раз дороже эконома.

"Я более чем рад не тратить ещё 3-5 тысяч долларов ради нескольких часов комфорта. При каких ещё обстоятельствах я бы стал тратить столько денег на 8 часов чего бы то ни было," — справедливо отметил один пользователь.

Если вы летите коротким рейсом, нет смысла переплачивать — вы просто не успеете воспользоваться преимуществами. В этом случае оптимален эконом-класс с повышенным комфортом, особенно с местом у выхода.

Как получить первый класс бесплатно?

Если вы не готовы платить полную стоимость, стоит копить мили. Иногда апгрейд по программе лояльности может обойтись вам символически или даже бесплатно.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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