Чехия: страна, где 128 литров пива на человека — секреты лучшего пивного рая Европы

400 пивоварен и 256 пинт в год: эта страна варит пиво лучше всех в Европе

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кажется, споры о том, в какой стране варят лучшее пиво в Европе, никогда не утихнут. Фанаты разбиваются на лагеря: кто-то за бельгийские монастырские сорта, другие — за немецкую строгость. Но всё чаще пальму первенства отдают Чехии — стране, где пиво давно стало не просто напитком, а частью национального характера.

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Страна, где пиво — культура

Чешская Республика, образованная в 1993 году после раздела Чехословакии, может похвастаться не только архитектурными шедеврами и уютными улочками Праги.

Здесь родился знаменитый пилснер, а оригинальный Budweiser по-прежнему варится именно тут. Почти 96% пива, которое подают в заведениях страны, произведено внутри страны.

В 2023 году на каждого жителя Чехии пришлось более 128 литров пива — это около 256 пинт в год. И это несмотря на то, что уровень потребления снижается.

По всей стране работает более 400 пивоварен, и это не только классический лагер, но и пшеничное, стауты, авторские сорта.

Пиво за пару долларов и море выбора

После трат на авиабилеты и жильё в Европе приятно знать, что в Чехии можно выпить качественное пиво буквально за копейки. Бокал 0,5 л стоит около 2 долларов. Для сравнения: в Лондоне за пинту (чуть больше) придётся выложить почти $9, а в Исландии — до $12.

"В Праге больше баров на душу населения, чем где-либо в Европе, кроме Нового Орлеана", — отмечают эксперты.

Обязательно загляните в ресторан U Kunštátů в Старом городе — он расположен рядом с пивным музеем, и здесь подают дегустации из шести сортов.

А если хочется попробовать пиво там, где его варят, отправляйтесь в Vinohradský Pivovar. Этот бар в модном районе Праги славится отменным лагером и традиционной кухней.

А что вне столицы?

Если вы уже были в Праге и хотите расширить маршрут, отправляйтесь в Брно — второй по величине город страны. Там меньше туристов, но атмосфера не менее тёплая.

В центре Брно множество пабов, где можно попробовать местное пиво, не уступающее столичным аналогам.

Уточнения

Брно (чеш. Brno), по-немецки Брюнн (нем. Brünn) — статутный город в Чешской Республике в историческом регионе Моравия, близ слияния рек Свитавы и Свратки. Административный центр Южноморавского края и районов Брно-город и Брно-пригород; бывшая столица (1641—1928/49) Моравии. Город с более чем тысячелетней историей.

