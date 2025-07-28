Балос — райский пляж с розовым песком и бирюзовыми лагунами: куда же стоит поехать

10 причин посетить пляж Балос на Крите: ваши мечты о пляжном отдыхе сбудутся

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

На северо-западе Крита, самого крупного острова Греции, прячется одно из самых фантастических мест Европы — пляж Балос. Он словно сошёл с экрана заставки: розовато-красный песок, бирюзовые лагуны, переливающиеся от небесно-голубого до изумрудного, и тёплая вода, в которой плещутся стайки рыб.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Средиземное море

Балос расположен между суровым полуостровом Грамвуса и мысом Тигани, образуя лагуну с песчаными косами, которые то исчезают, то снова возникают во время отлива. Розоватый оттенок песку придают мельчайшие кораллы, ракушки и органика, а лагуна постепенно уходит в море, создавая игру света в воде — словно поверхность покрыта блёстками.

Заповедник с черепахами и дикими козами

Балос охраняется в рамках программы Natura 2000. Здесь можно встретить редкие растения, морских черепах и даже птиц, которые гнездятся в скальных пещерах. Плывите на каяке — и под вами будут мелькать рыбы, как в аквариуме.

Как добраться до Балоса

Ближайший аэропорт — в Ханье (около 90 минут езды). Из Ираклиона путь займёт около 3 часов.

Можно долететь из Афин или взять ночной паром — 8,5 часов и вы в другой реальности. Ещё один вариант — лодочная экскурсия из Киссамоса, включающая остановку у живописного острова Имери-Грамвуса.

Или пешком — ради панорамных видов

Желающие добраться самостоятельно могут доехать на авто, но учтите: последние 6 миль — это не асфальт, а пыльная дорога с резкими обрывами. Любите треккинг?

Тогда попробуйте пройти пешком: маршрут вдоль побережья средней сложности, почти без тени, но виды — нечто.

"Вы увидите розовые песчаные дюны, заливы, похожие на акварельные чернильницы, и даже горных коз, карабкающихся по камням. Фото с этого похода выглядят как кадры с дрона, даже если вы просто стояли с телефоном у края скалы".

Идеальное место для отдыха — Ханья

До Балоса проще всего добраться из Ханьи — старинного прибрежного города с венецианской гаванью, живыми улочками и уютной атмосферой. Это отличная база, чтобы исследовать северную часть Крита.

Уточнения

Балос (греч. Όρμος Μπάλος) — бухта, расположенная на юго-западном побережье полуострова Грамвуса острова Крит. Бухта находится на западе острова, неподалёку от острова Имери-Грамвуса. Большую часть бухты составляет отмель.

