Забудьте о Сен-Тропе: скрытая жемчужина Италии, где живут подлинные мечты о 'дольче виту'

Гламурные курорты вроде Сен-Тропе и Портофино притягивают взгляды, но далеко не каждый может позволить себе там остановиться. Да и атмосфера там больше про показ, чем про настоящую итальянскую расслабленность. А вот в крошечной деревушке Дольчеаккуа, затерянной между морем и горами, можно прочувствовать ту самую подлинную "дольче виту", о которой мы мечтаем в отпуске.
Деревушка расположена всего в часе езды от Ниццы и около 2,5 часов от Генуи. Ближайшая железнодорожная станция — в Вентимилье, откуда регулярно ходит автобус № 7 прямо до Дольчеаккуа. Летом советуем садиться в поезд пораньше — вагоны быстро заполняются.
Прогулка по Дольчеаккуа — это путешествие во времени. Мощёные улочки-саккагассе петляют между каменными домами, создавая прохладу даже в самый жаркий день.
В самом сердце — холм с замком Дориа, построенным ещё в XII веке. Замок пережил войны, семейные разборки, землетрясение и до сих пор возвышается над долиной Нервия.
С верхней террасы открывается вид, который однажды вдохновил Клода Моне. Он назвал старинный арочный мост у подножия "жемчужиной света".
"Красиво, но мало тени, не ходите при сильной жаре", — предупреждает пользователь.
Весна и начало осени — лучшее время для поездки. Тепло, спокойно, туристов почти нет. А в феврале в соседнем Сан-Ремо проходит знаменитый музыкальный фестиваль — от Дольчеаккуа до сцены всего 13 миль.
Оска́р Клод Моне́ (фр. Oscar-Claude Monet; 14 ноября 1840, Париж, Франция — 5 декабря 1926, Живерни, Франция) — французский живописец, один из основателей импрессионизма. Считается одним из ключевых предшественников модернизма, особенно в связи с попытками изобразить природу такой, какой он её воспринимал.
Дольчеаккуа (итал. Dolceacqua) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя. Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.
27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.