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Забудьте о Сен-Тропе: скрытая жемчужина Италии, где живут подлинные мечты о 'дольче виту'

Дольчеаккуа: как открыть секреты крошечной деревушки на итальянском побережье
2:36
Туризм

Гламурные курорты вроде Сен-Тропе и Портофино притягивают взгляды, но далеко не каждый может позволить себе там остановиться. Да и атмосфера там больше про показ, чем про настоящую итальянскую расслабленность. А вот в крошечной деревушке Дольчеаккуа, затерянной между морем и горами, можно прочувствовать ту самую подлинную "дольче виту", о которой мы мечтаем в отпуске.

Дольчеаккуа, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Josemanuel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дольчеаккуа, Италия

Как добраться до Дольчеаккуа

Деревушка расположена всего в часе езды от Ниццы и около 2,5 часов от Генуи. Ближайшая железнодорожная станция — в Вентимилье, откуда регулярно ходит автобус № 7 прямо до Дольчеаккуа. Летом советуем садиться в поезд пораньше — вагоны быстро заполняются.

Узкие улочки и тень средневековья

Прогулка по Дольчеаккуа — это путешествие во времени. Мощёные улочки-саккагассе петляют между каменными домами, создавая прохладу даже в самый жаркий день.

В самом сердце — холм с замком Дориа, построенным ещё в XII веке. Замок пережил войны, семейные разборки, землетрясение и до сих пор возвышается над долиной Нервия.

С верхней террасы открывается вид, который однажды вдохновил Клода Моне. Он назвал старинный арочный мост у подножия "жемчужиной света".

Что делать, кроме осмотра замка

  • Пройти 4,7-мильную петлю Чима-Трамонтина-через-Дольчеаккуа — маршрут сложный, но виды фантастические.

"Красиво, но мало тени, не ходите при сильной жаре", — предупреждает пользователь.

  • Зайти на местный фестиваль мичетты в августе. Праздник посвящён ароматной булочке, которая в местной легенде символизирует женскую свободу.
  • Заглянуть в Оспедалетти — уютный морской городок всего в 13 милях. Он не так известен, как курорты поблизости, но именно в этом его очарование.

Где остановиться

  • В La Cicala Stonata — с бассейном и дегустацией оливкового масла сорта Таджаска.
  • В Agriturismo dalla Mimmi — настоящем фермерском доме, где можно почувствовать себя частью деревенской жизни.

Идеальный момент — весна и бархатный сезон

Весна и начало осени — лучшее время для поездки. Тепло, спокойно, туристов почти нет. А в феврале в соседнем Сан-Ремо проходит знаменитый музыкальный фестиваль — от Дольчеаккуа до сцены всего 13 миль.

Уточнения

Оска́р Клод Моне́ (фр. Oscar-Claude Monet; 14 ноября 1840, Париж, Франция — 5 декабря 1926, Живерни, Франция) — французский живописец, один из основателей импрессионизма. Считается одним из ключевых предшественников модернизма, особенно в связи с попытками изобразить природу такой, какой он её воспринимал.

Дольчеаккуа (итал. Dolceacqua) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя. Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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