Замок в Трансильвании: мрачная история и призраки, которые несут секреты

Настоящий замок Дракулы: что увидеть в Хунедоаре

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце Трансильвании, на фоне зелёных лесов и суровых Карпатских гор, стоит замок, который легко спутать с иллюстрацией к сказке — пока не заглянешь внутрь. Замок Корвинов в Хунедоаре — не просто одна из самых впечатляющих достопримечательностей Румынии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замок Корвинов

Это готическая крепость с мрачным прошлым, тюрьмами, пыточными и легендой о привидении, которое не даёт покоя туристам по сей день.

Привидение в башне и камера пыток

Когда-то этот замок был оборонительным щитом Венгерского королевства от Османской империи. Но с XV века многое изменилось. Легенда гласит, что именно здесь Влад Цепеш - прототип Дракулы — провёл семь лет в заточении. Неудивительно, что в 2018 году в замке снимали фильм ужасов "Монахиня".

Особенно жутко под землёй — в уцелевших подвалах с XVII века остались орудия пыток. И это не всё.

"В башне Капистрано обитает призрак монаха-шпиона, казнённого за подслушивание, — рассказывают экскурсоводы. — Посетители слышали странный шёпот и чувствовали необъяснимый страх", — отмечают историки.

Возрождение из пепла

После удара молнии в 1854 году Корвинов сгорел почти дотла. Но через 40 лет замок воскрес — теперь уже как сказочная готическая фантазия с коническими башнями и подъёмным мостом.

Сегодня это один из крупнейших замков Европы и гордость Румынии, которую ежегодно посещают сотни тысяч человек.

Что посмотреть в Хунедоаре и рядом

Город Хунедоара раньше был промышленным центром, но сегодня сюда едут ради замка и не только. Советуем задержаться на пару дней:

В центре — красивейший Дом культуры Casa de Cultură, где проходят спектакли и концерты.

В нескольких минутах от замка — пятизвёздочный отель HEgo. Только для взрослых, и всего за $80 за ночь даже в сезон.

Природа рядом: водопады, ущелья, альпийские виды

Любителям природы — всего час пути до водопада Клокота, питаемого термальными источниками. Даже зимой он не замерзает, создавая микроклимат для редких растений.

А если проехать немного на юг, можно попасть в ущелье Бэницей — бывшую пещеру с обрушившимся потолком. Идеальное место для летней прогулки, особенно в аквашузы.

Уточнения

Трансильва́ния (лат. Transsilvania "Залесье", рум. Transilvania, рум. Ardeal, нем. Siebenbürgen ("Семиградье"), венг. Erdély, укр. Семигород) — историческая область на северо-западе Румынии.

