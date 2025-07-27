Замок в Трансильвании: мрачная история и призраки, которые несут секреты

В сердце Трансильвании, на фоне зелёных лесов и суровых Карпатских гор, стоит замок, который легко спутать с иллюстрацией к сказке — пока не заглянешь внутрь. Замок Корвинов в Хунедоаре — не просто одна из самых впечатляющих достопримечательностей Румынии.
Это готическая крепость с мрачным прошлым, тюрьмами, пыточными и легендой о привидении, которое не даёт покоя туристам по сей день.
Когда-то этот замок был оборонительным щитом Венгерского королевства от Османской империи. Но с XV века многое изменилось. Легенда гласит, что именно здесь Влад Цепеш - прототип Дракулы — провёл семь лет в заточении. Неудивительно, что в 2018 году в замке снимали фильм ужасов "Монахиня".
Особенно жутко под землёй — в уцелевших подвалах с XVII века остались орудия пыток. И это не всё.
"В башне Капистрано обитает призрак монаха-шпиона, казнённого за подслушивание, — рассказывают экскурсоводы. — Посетители слышали странный шёпот и чувствовали необъяснимый страх", — отмечают историки.
После удара молнии в 1854 году Корвинов сгорел почти дотла. Но через 40 лет замок воскрес — теперь уже как сказочная готическая фантазия с коническими башнями и подъёмным мостом.
Сегодня это один из крупнейших замков Европы и гордость Румынии, которую ежегодно посещают сотни тысяч человек.
Город Хунедоара раньше был промышленным центром, но сегодня сюда едут ради замка и не только. Советуем задержаться на пару дней:
Любителям природы — всего час пути до водопада Клокота, питаемого термальными источниками. Даже зимой он не замерзает, создавая микроклимат для редких растений.
А если проехать немного на юг, можно попасть в ущелье Бэницей — бывшую пещеру с обрушившимся потолком. Идеальное место для летней прогулки, особенно в аквашузы.
Трансильва́ния (лат. Transsilvania "Залесье", рум. Transilvania, рум. Ardeal, нем. Siebenbürgen ("Семиградье"), венг. Erdély, укр. Семигород) — историческая область на северо-западе Румынии.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?