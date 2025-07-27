Мадрид: когда искусство начинает говорить — что скрывают знаменитые галереи

Мадрид: искусство и история в музее Прадо, Софии и Тиссена-Борнемисы — рекомендации культуроведов

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мадрид — город, где история ощущается на каждом шагу. Стоит свернуть с туристической тропы, как город открывает свою живую и скрытую сторону. Величественные фасады соседствуют с уютными двориками, а утренний кофе в кафе может стать долгой беседой с хозяином, рассказывающим весёлые истории о своём городе. Мадрид раскрывается тем, кто готов искать его душу в мелочах.

Фото: commons.wikimedia.org by Coralma*, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Музей Прадо

Музеи Мадрида: культурная столица Европы

Мадрид легко может поспорить с такими великими культурными центрами, как Рим, Вена и Париж. В городе открыты десятки музеев, и три крупнейших из них расположены рядом друг с другом, образуя так называемый "золотой треугольник" музеев.

Музей Прадо

Музей Прадо - это одна из самых известных галерей в мире, которая соперничает с Лувром в Париже и Уффици во Флоренции. Здесь хранятся более 8 000 шедевров европейского искусства с XII по XIX века. В коллекции можно увидеть картины таких мастеров, как Рафаэль, Тициан, Босх, Рембрандт и Рубенс. Однако основное внимание уделено испанским художникам — Эль Греко, Диего Веласкес и Франсиско Гойя. Главными сокровищами считаются знаменитая картина "Менины" Веласкеса и мрачные работы Гойи, среди которых — "Сатурн, пожирающий своего сына", написанная в полубезумном состоянии на закате его жизни.

Музей королевы Софии

Любители живописи XX века и современного искусства оценят Музей королевы Софии, который стал домом для самого известного произведения Пабло Пикассо - картины "Герника", изображающей разрушение города в разгар Гражданской войны в Испании в 1937 году. Это полотно стало символом жестокости и ужаса войны.

Музей Тиссена-Борнемисы

Если вы поклонник импрессионизма и экспрессионизма, обязательно стоит посетить Музей Тиссена-Борнемисы. Здесь собраны работы великих художников, таких как Эдгар Дега, Анри Матисс и Клод Моне. Среди главных произведений музея — "Вид на Вессенот близ Овера" Винсента Ван Гога и "Сон, вызванный полётом пчелы" Сальвадора Дали. Для россиян приятным сюрпризом будут картины Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича и Василия Кандинского.

Уточнения

Мадри́д (исп. Madrid [maˈðɾið]) — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества.

