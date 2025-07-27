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Это озеро скрывает не только красоту, но и легенды. Готовы ли вы раскрыть тайны Искандеркуль

Озеро Искандеркуль: яркая визитная карточка Таджикистана — рекомендация гида
2:51
Туризм

Таджикистан — страна, в которой горы занимают более 90% территории, и именно эти природные ландшафты становятся главными достопримечательностями. Перевалы, озёра, бурные реки, водопады, разноцветные скалы, живописные долины и величественные горы Памира — это только малая часть того, что может удивить туриста. Вот 3 места, которые обязательно стоит включить в свой маршрут.

Фанские горы
Фото: commons.wikimedia.org by Шухрат Саъдиев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фанские горы

Озеро Искандеркуль: яркая визитная карточка Таджикистана

Озеро Искандеркуль — это, без сомнений, обязательный пункт для любого туриста. Его зеркальная поверхность, невероятно ярко-голубой цвет воды и окружение гор делают это место уникальным. Искандеркуль находится на высоте 2 200 метров и окружен несколькими горными хребтами, которые поднимаются на 3 000-3 500 метров.

Береговая линия озера протянулась на 14 километров, но не всю её можно обойти: например, рядом расположена закрытая дача президента Таджикистана. Многие туристы останавливаются на базах отдыха или в кемпингах, летом наслаждаются купанием в озере, а также проходят по тропам заказника "Искандеркуль", ведущим к 38-метровому водопаду, прозванному "Фанской Ниагарой".

Фанские горы: живописные пейзажи и альпинистские маршруты

Фанские горы — это, пожалуй, одно из самых живописных мест в Таджикистане. Их красота вдохновляла многих путешественников, в том числе и советского поэта и певца Юрия Визбора.

"Я сердце оставил в Фанских горах, теперь, бессердечный, хожу по равнинам…", — писал Юрий Визбор в своей песне, выражая восхищение этим местом.

Здесь туристов ждут изумрудно-бирюзовые озера, трекинговые маршруты и живописные долины. Также это идеальное место для альпинистов, где можно покорить такие вершины, как пики Чимтарга, Замок, Большая Ганза. Фанские горы — часть системы Памиро-Алая, и здесь находятся около 40 озёр, которые на солнце переливаются разными цветами.

Памир: величественные пики-семитысячники

Памир — это не просто горы, это целая "крыша мира". Наивысшая точка республики, пик Исмоила Сомони (7 495 метров), является не только самой высокой горой Таджикистана, но и входит в топ-50 высочайших вершин мира. Здесь можно увидеть вечные ледники, бирюзовые озера и встретить два других семитысячника — пики Ленина и Озоди (в прошлом — Корженевской). Также Памир известен своими марсианскими равнинами и пустынными межгорными котловинами.

Уточнения

Фанские горы (в просторечии Фаны, тадж. Кӯҳҳои Фон) расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как "Крепость" и "Дающий золото" — этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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