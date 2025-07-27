Лето в Греции под угрозой: пожары полыхают, туристам дают важные советы

Пожары в Греции: власти борются с огнём, туристам рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В эти выходные лесные пожары в Греции усилились, температура достигает 44 °C, а сильный ветер снова вызывает беспокойство.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Крит, Греция

Жителям города Крионери, находящегося в 19 км к северу от Афин, приказано покинуть свои дома из-за распространения пожара, начавшегося в районе Афин и затронувшего деревни Дросопиги и Агиос Стефанос.

Греческие власти также борются с отдельными пожарами на островах Эвбея и Крит, а также на острове Китира и в юго-западной части материка. Это происходит на фоне того, что миллионы туристов собираются посетить Грецию этим летом, и Афины с Критом станут популярными направлениями.

Чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров, туристам советуют убирать за собой мусор, не разводить костры и следить за окурками. В случае опасности рекомендуется звонить в службу спасения по номеру 112.

Греция часто страдает от лесных пожаров, особенно в летние месяцы. В июле 2018 года в результате сильнейшего пожара в Мати погибли 104 человека и было уничтожено около 135 000 гектаров леса, пишет Metro.

Уточнения

Эвбе́я (греч. Εύβοια [ˈevia] — Эвия) — остров Греции в Эгейском море. Площадь острова составляет 3661,637 квадратного километра. Простирается с северо-запада на юго-восток вдоль северо-восточного побережья Центральной Греции. Это второй по величине после Крита остров в Греции.



