Мечты о будущем или реальность? Как Валенсия меняет представление о науке и искусстве

Валенсия: крупнейший океанариум Европы и планетарий в "Город науки и искусств" — гиды

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Валенсия — третий по величине город Испании, и хотя на первый взгляд он может показаться небольшим, его размеры становятся очевидными, когда приходится выезжать за пределы. Город оказался настоящим сокровищем для любителей архитектуры и науки, благодаря комплексу "Город науки и искусств", который стал одним из самых знаменитых архитектурных объектов Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecomar1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Музей науки

Архитектурный шедевр: "Город науки и искусств"

Созданный талантливыми архитекторами Сантьяго Калатравой и Феликсом Канделой, этот комплекс поражает не только своим футуристическим дизайном, но и продуманной инженерией. Он объединяет несколько выдающихся объектов:

L'Hemisferic

Это здание в форме гигантского глаза, символизирующего взгляд на мир. Внутри находится планетарий и огромный кинотеатр IMAX, экран которого занимает 900 кв. метров. Этот глаз может закрываться и открываться, словно смотрящий в небо.

Опера и дворец искусств королевы Софии

Уникальное здание с мировой акустикой и архитектурой. Его высота — около 70 метров, а внутри четыре зала с передовыми технологиями для проведения концертов и спектаклей.

Океанографический парк (L'Oceanografic)

Крупнейший океанариум Европы. Здесь можно увидеть более 45 тысяч морских животных, в том числе 500 видов рыб. Океанографик включает 9 павильонов, каждый из которых посвящён определённой климатической зоне: от Средиземного моря до Антарктиды.

L'Umbracle

Стильный сад с средиземноморскими растениями и современными скульптурами, который отлично вписывается в атмосферу комплекса.

Музей науки (Museu de les Ciencies Principe Felipe)

Интерактивный музей, где можно не только смотреть, но и трогать экспонаты. Здесь представлены различные научные дисциплины, включая биологию, физику, технологии и спорт. Этот музей стал мировым эталоном интерактивных музеев, предоставляя посетителям уникальную возможность участвовать в научных экспериментах и учиться через взаимодействие с экспонатами.

Агора (L'Agora)

Пространство для проведения мероприятий, включая концерты, выставки и спортивные события.

Уточнения

Океана́риум — научно-просветительное учреждение, как правило некоммерческое, музей живой морской природы.

