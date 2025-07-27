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Новый подвесной мост в Алматы: вот почему это место стоит посетить

BI Group открыл новый горный маршрут через Проходное ущелье в Алматы
4:27
Туризм

В Алматы открылся новый захватывающий горный маршрут, который сочетает в себе красоту природы и уникальные инфраструктурные решения. Новый подвесной мост на высоте 3000 метров и другие удобства обещают изменить горный туризм в Казахстане.

Подвесной мост
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подвесной мост

Проект "Тропы счастья" — это инициатива BI Group, приуроченная к 30-летию компании, и направлена на благоустройство популярных горных маршрутов Алматы. С каждым годом проект становится все масштабнее, и в 2025 году стартовал уже третий этап, который включает обустройство нового маршрута через Проходное ущелье, ведущего к Терра поляне и Алешкиному мосту — знаковому месту для туристов.

Маршрут простирается на 13,5 км и включает перепад высот около 1580 метров, а в его завершении вас ждет космостанция на высоте 3330 метров. Инвестиции в этот этап составили 106 миллионов тенге.

Новый символ маршрута — это Алешкин мост, который стал одним из самых высокогорных подвесных мостов в Казахстане. Его длина — 50 метров, а высота — более 3000 метров. На нем установлены дополнительные элементы инфраструктуры для комфорта и безопасности туристов: два экотуалета Ecodomeo, три беседки-шале, 14 лавочек, 80 метров страховых поручней и четыре информационных стенда с картами маршрута.

Реализация и результаты за 2019-2025 годы

С момента запуска проекта BI Group вложила значительные усилия в создание комфортной и безопасной инфраструктуры для горожан и туристов. В рамках первых двух этапов были благоустроены такие маршруты, как:

  • Акбулак — Кок-Жайляу — Скалы Три Брата — Кумбель
  • Казачье ущелье — Кок-Жайляу
  • Каменское плато — Кок-Жайляу — водопад Батарейка
  • Медео — гора Фурманова — пик Панорама

Будущее проекта

В период с 2025 по 2028 годы BI Group продолжит реализовывать этапы проекта "Тропы счастья". В 2026 году начнется благоустройство четырех маршрутов в Бутаковском ущелье, общей протяженностью 17 км. В 2027 году стартует работа над маршрутом "Японская дорога — экопост" длиной 11 км. Все эти маршруты будут оснащены указателями, беседками и безопасными тропами, а общая сумма инвестиций в будущие этапы составит более 335 миллионов тенге.

Цифровая безопасность для туристов

Кроме того, BI Group создает цифровую систему навигации и безопасности. Включает в себя онлайн-карты с GPS-треками, систему регистрации, автоматическое оповещение МЧС и рекомендации по безопасному передвижению по горным маршрутам. Эта система будет передана на баланс акимата Алматы, а объем инвестиций составит 100 миллионов тенге.

Почему это важно

Горы Алматы привлекают тысячи туристов каждый год, однако многие маршруты остаются небезопасными, о чем свидетельствует более 260 спасательных операций за последние пять лет. Проект "Тропы счастья" меняет эту ситуацию, сочетая экологичность и комфорт для всех любителей горных прогулок.

Компания BI Group активно участвует в реализации проекта, с более чем 150 сотрудниками, которые помогали в установке объектов инфраструктуры и символическом поднятии флага на мосту. Проект также стал частью корпоративной стратегии BI Group, направленной на устойчивое развитие и заботу о природе.

30 добрых дел BI Group

2025 год стал юбилейным для компании, и в честь 30-летия BI Group реализует 30 социальных и инфраструктурных проектов по всей стране. "Тропы счастья" — один из них, который в полной мере отражает стремление к улучшению городской среды и заботе о безопасности и комфорте жителей и туристов Алматы.

Уточнения

Вися́чий мост — мост, в котором основная несущая конструкция выполнена из гибких элементов (кабелей, канатов, цепей и других), работающих на растяжение, а проезжая часть подвешена.

Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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