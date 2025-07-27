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Как бывшая шведская тюрьма превращается в шикарный отель для туристов

В Швеции открылась бывшая тюрьма, ставшая отелем с пляжем и кафе
3:36
Туризм

В Швеции есть уникальное место, которое привлекает туристов — это бывшая тюрьма, а теперь отель, где можно не только остановиться, но и насладиться пляжем и современными удобствами. Речь идет о Лангхолемской темнице, средневековой крепости, расположенной прямо на берегу фьорда.

Отдых на забором
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на забором

Когда-то здесь держали самых опасных преступников, а теперь эта тюрьма стала настоящей туристической достопримечательностью.

Преобразование тюрьмы в отель

Когда-то Лангхолемская темница была неприступной крепостью, в которой находились самые опасные заключенные. Однако теперь, после реконструкции, эти исторические стены стали частью гостиничного комплекса. Камеры для заключенных были преобразованы в комфортные номера с современными удобствами. В этих номерах теперь стоят двуспальные кровати, кондиционеры, телевизоры, холодильники и телефоны. Всё это в историческом здании, которое теперь служит гостям.

Стоимость проживания в таком номере — 35 евро, и желающих остановиться здесь всегда много, несмотря на то что это бывшая тюрьма.

Тюремный двор и пляж

Кроме того, сама территория Лангхолемской темницы заслуживает внимания. Сейчас тюремный двор украшен газоном, и здесь можно расположиться на траве, наслаждаясь видом. А всего в нескольких шагах от тюремных стен находится городской пляж, где местные жители часто отдыхают. Это место стало популярным летом, и на пляже всегда многолюдно, как в разгар туристического сезона.

"Если же выйти на территорию этой тюрьмы — то первое, что бросается в глаза — это загорающие повсюду девушки. Ну, а что — очень удобно! Сейчас тюремный двор засажен газоном — на нем можно комфортно расположиться. Аа сразу за забором — уже полноценный пляж и место для купания", — делится впечатлениями блогер, побывавший в этом необычном месте.

Музей и кафе на территории

На территории бывшей тюрьмы также работает музей, рассказывающий об истории этого места, и можно узнать, как здесь содержались заключенные в разные эпохи. Но кроме музея, здесь есть и другие удобства для отдыхающих. Например, кафе, где можно перекусить или выпить кофе, а также маленькие дворики для романтических ужинов. Эти дворики раньше использовались заключенными для прогулок, но теперь это место для уединения и отдыха.

Преобразования старых тюрем в туристические объекты

Лангхолемская темница — не единственная тюрьма, которая была превращена в туристический объект. Такие преобразования стали популярными в разных странах мира. В США, Швейцарии, Турции и других странах старые крепости и тюрьмы становятся отелями и музеями, привлекая большое количество туристов. Примером такого преобразования является и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, которая является не только историческим памятником, но и туристическим объектом.

Не исключено, что однажды и петербургские "Кресты" также получат вторую жизнь и станут частью туристической инфраструктуры города.

Заключение

Таким образом, бывшая тюрьма Лангхолемская темница в Швеции — это не только исторический памятник, но и уникальное место для отдыха, которое привлекает туристов своими комфортными условиями, пляжем и исторической атмосферой.

Уточнения

Тюрьма́ (по разным версиям, от нем. Turm — башня, тюркского türme или от тат. төрмә — темница) — пенитенциарное (исправительное) учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод. 

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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