Таиланд против санкций и кризисов: почему россияне продолжают выбирать его

Таиланд остаётся популярным направлением для российских туристов

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из России, несмотря на политические и экономические потрясения, продолжат путешествовать в Таиланд, несмотря на сложности, создаваемые санкциями и конкуренцией с Вьетнамом. Тайские чиновники уверены, что российский рынок способен побить рекорды 2024 года, и его рост можно считать настоящим успехом для местной туристической отрасли.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тропический остров

Прогнозы и цели на 2025 год

На 20 июля 2025 года количество прибывших россиян в Таиланд уже составило 1,08 миллиона человек, что сделало Россию крупнейшим рынком дальнемагистральных авиаперевозок в королевстве и четвёртым по величине среди иностранных туристов. Тайские власти уверены, что к концу года число туристов из России превысит результат 2024 года, когда этот показатель составил 1,74 миллиона человек.

Конкуренция с Вьетнамом: не помеха для Таиланда

Отметим, что Тайланд продолжает сохранять за собой лидерство среди самых популярных направлений для российских путешественников, несмотря на конкуренцию со стороны Вьетнама, который привлекает более дешёвыми ценами. Таиланд, в свою очередь, выделяется развитыми курортами и инфраструктурой, особенно на Пхукете, который остается "излюбленным местом" состоятельных путешественников. Там всегда можно найти комфорт и роскошь, что особенно ценят туристы, стремящиеся избежать "эконом-вариантов".

Подготовка к новому сезону и планируемые результаты

В 2025 году Таиланд ожидает ещё больший поток российских туристов, при этом, несмотря на сезонный спад, тайские чиновники надеются, что к зимним праздникам ситуация стабилизируется. Вьетнам, несмотря на растущую популярность, не может предложить такую же разнообразную инфраструктуру и высокий уровень сервиса, который есть в Таиланде. Тайланд делает акцент на стабильности и надежности, в отличие от более доступных по цене, но менее развитых курортов.

Состояние туристического потока в условиях кризиса

Не мешает и тот факт, что в последнее время на фоне сложных политических отношений, например, с Камбоджей, российские туристы не прекращают поездки. Это показывает упорство и стремление путешествовать, несмотря на трудности. Однако окончательные результаты и возможные рекорды станут ясны лишь после анализа зимнего туристического потока.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально "мыс Саланг') — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

