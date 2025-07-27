Туристы из России, несмотря на политические и экономические потрясения, продолжат путешествовать в Таиланд, несмотря на сложности, создаваемые санкциями и конкуренцией с Вьетнамом. Тайские чиновники уверены, что российский рынок способен побить рекорды 2024 года, и его рост можно считать настоящим успехом для местной туристической отрасли.
На 20 июля 2025 года количество прибывших россиян в Таиланд уже составило 1,08 миллиона человек, что сделало Россию крупнейшим рынком дальнемагистральных авиаперевозок в королевстве и четвёртым по величине среди иностранных туристов. Тайские власти уверены, что к концу года число туристов из России превысит результат 2024 года, когда этот показатель составил 1,74 миллиона человек.
Отметим, что Тайланд продолжает сохранять за собой лидерство среди самых популярных направлений для российских путешественников, несмотря на конкуренцию со стороны Вьетнама, который привлекает более дешёвыми ценами. Таиланд, в свою очередь, выделяется развитыми курортами и инфраструктурой, особенно на Пхукете, который остается "излюбленным местом" состоятельных путешественников. Там всегда можно найти комфорт и роскошь, что особенно ценят туристы, стремящиеся избежать "эконом-вариантов".
В 2025 году Таиланд ожидает ещё больший поток российских туристов, при этом, несмотря на сезонный спад, тайские чиновники надеются, что к зимним праздникам ситуация стабилизируется. Вьетнам, несмотря на растущую популярность, не может предложить такую же разнообразную инфраструктуру и высокий уровень сервиса, который есть в Таиланде. Тайланд делает акцент на стабильности и надежности, в отличие от более доступных по цене, но менее развитых курортов.
Не мешает и тот факт, что в последнее время на фоне сложных политических отношений, например, с Камбоджей, российские туристы не прекращают поездки. Это показывает упорство и стремление путешествовать, несмотря на трудности. Однако окончательные результаты и возможные рекорды станут ясны лишь после анализа зимнего туристического потока.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА:), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально "мыс Саланг') — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?