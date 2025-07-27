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Микулов: жемчужина Чехии, где вино и история встречаются – откройте секреты этого города!

Не Прага и не Карловы Вары — а лучше: этот чешский город удивит даже бывалых путешественников
2:19
Туризм

В окружении холмов Палава, прямо на границе с Австрией, уютно расположился Микулов — город, где история встречается с вином, а туристов пока удивительно мало. В то время как большинство путешественников направляются в Прагу или Чески-Крумлов, Микулов остаётся недооценённой жемчужиной Чехии — с замком, винодельнями и архитектурой, которую хочется разглядывать бесконечно.

Микулов, Чехия
Фото: commons.wikimedia.org by VitVit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Микулов, Чехия

Как добраться до Микулова

Идеально добираться из Вены: всего пара часов пути и всего две пересадки. Из Праги дорога займёт около пяти часов, а из Брно — чуть более двух, но тоже с пересадками. Зато усилия стоят того.

Остановиться лучше всего в отеле Bonsai, который расположен в бывшем фермерском доме среди виноградников. Вас ждут уютные номера, завтрак и бар с местным вином.

Город, где царит вино

Микулов — это ворота к одноимённому винодельческому региону и начало 40-мильной винной тропы. Белое вино — главное здесь, особенно сорта Вельшрислинг и Грюнер Вельтлинер.

Попробовать вино можно в Mikulov Family Winery или в уютных Lipa Mikulov и Vinařství Volařík. А в 15 минутах езды, в Валтице, находится Винный салон Чешской Республики — подземная галерея со 100 лучшими винами года.

Что посмотреть в Микулове

Главная достопримечательность — Микуловский замок, история которого начинается в XIII веке. Он не раз страдал от пожаров, но был восстановлен и теперь вмещает музей с винными экспонатами, галереями и великолепным садом. Работает с апреля по ноябрь.

Также стоит заглянуть:

  • на площадь XVI века с Домом рыцарей и сграффито на фасаде;
  • в барочную синагогу XVIII века;
  • на Козью башню (Кози-Градек) — если на вершине висит флаг, значит, она открыта для посещения;
  • на старое еврейское кладбище с тысячами могил, датируемых XVI веком;
  • в гробницу Дитрихштейнов, в которой покоятся прежние владельцы замка.

И, конечно, не упустите возможность заглянуть в соседний Леднице — один из самых романтичных замков Европы находится всего в получасе езды.

Уточнения

Микулов (чеш. Mikulov, нем. Nikolsburg, идиш ניקאלשבורג‎) — город в Чехии в районе Бржецлав Южноморавского края. Находится непосредственно на границе с Австрией. Предположительно поселение ведёт начало с XI века от Бабенбергов, заселявших Моравию.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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