Микулов: жемчужина Чехии, где вино и история встречаются – откройте секреты этого города!

В окружении холмов Палава, прямо на границе с Австрией, уютно расположился Микулов — город, где история встречается с вином, а туристов пока удивительно мало. В то время как большинство путешественников направляются в Прагу или Чески-Крумлов, Микулов остаётся недооценённой жемчужиной Чехии — с замком, винодельнями и архитектурой, которую хочется разглядывать бесконечно.
Идеально добираться из Вены: всего пара часов пути и всего две пересадки. Из Праги дорога займёт около пяти часов, а из Брно — чуть более двух, но тоже с пересадками. Зато усилия стоят того.
Остановиться лучше всего в отеле Bonsai, который расположен в бывшем фермерском доме среди виноградников. Вас ждут уютные номера, завтрак и бар с местным вином.
Микулов — это ворота к одноимённому винодельческому региону и начало 40-мильной винной тропы. Белое вино — главное здесь, особенно сорта Вельшрислинг и Грюнер Вельтлинер.
Попробовать вино можно в Mikulov Family Winery или в уютных Lipa Mikulov и Vinařství Volařík. А в 15 минутах езды, в Валтице, находится Винный салон Чешской Республики — подземная галерея со 100 лучшими винами года.
Главная достопримечательность — Микуловский замок, история которого начинается в XIII веке. Он не раз страдал от пожаров, но был восстановлен и теперь вмещает музей с винными экспонатами, галереями и великолепным садом. Работает с апреля по ноябрь.
Также стоит заглянуть:
И, конечно, не упустите возможность заглянуть в соседний Леднице — один из самых романтичных замков Европы находится всего в получасе езды.
Микулов (чеш. Mikulov, нем. Nikolsburg, идиш ניקאלשבורג) — город в Чехии в районе Бржецлав Южноморавского края. Находится непосредственно на границе с Австрией. Предположительно поселение ведёт начало с XI века от Бабенбергов, заселявших Моравию.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?