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Пизанская башня: разочарование или обязанность туриста? Узнайте главный секрет

Главный туристический миф Италии развенчан: легенда, которую не все любят
2:03
Туризм

Составить маршрут по Италии — задача не из простых. Ведь это страна, где собраны 60 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из новых чудес света. К тому же хочется оставить время и на тарелку пасты, и на хрустящую пиццу. Но среди этих культурных сокровищ легко попасть и в туристические ловушки — такие, как Пизанская башня.

пиза соборная площадь
Фото: commons.wikimedia.org by Guglielmo Giambartolomei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пиза соборная площадь

Разочарование или история?

Башня давно стала символом итальянского туризма, однако не все путешественники уезжают от неё в восторге.

Главные жалобы — толпы туристов с селфи-палками, длинные очереди (особенно летом) и довольно скромные впечатления от подъёма. Кому-то кажется, что реальный наклон меньше, чем ожидалось, а цена в 25 евро за вход — завышена.

Тем не менее, есть и те, кто считает башню обязательным пунктом маршрута. Площадь Чудес, где она расположена, включает не только саму башню, но и великолепный баптистерий, кафедральный собор, музей и древнее кладбище. Всё это — часть архитектурного ансамбля XII века, сохранившегося до наших дней.

Некоторые туристы приезжают сюда не ради фото, а чтобы прикоснуться к живой истории. Башня вновь открыта после реставрации 90-х и 2000-х годов, и теперь на неё можно безопасно подняться.

Как избежать разочарования?

Если вы всё же решите посетить Пизу, постарайтесь заранее забронировать вход без очереди. А чтобы не ограничиваться одной достопримечательностью, исследуйте реку Арно, побывайте в знаменитом Пизанском университете или отправляйтесь в соседнюю Лукку — очаровательный средневековый город с крепостными стенами.

Так стоит ли ехать? Если вы цените архитектуру и историю — определённо. Но если мечта о фото "подпирающего" башню — единственная цель, возможно, вам будет интереснее открыть другие, менее туристические уголки Тосканы.

Уточнения

Пиза́нская ба́шня (итал. Torre pendente di Pisa) — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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