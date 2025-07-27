Анталия возглавила антирейтинг: узнайте, почему ваши летние мечты могут отложиться

Антирейтинг курортов: этот курорт признан худшим в Европе по рейсам — и вы его знаете

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Миллионы европейцев уже начали отсчёт до долгожданного летнего отпуска. Но перед тем как бронировать билеты в популярные курорты, стоит учитывать одну неприятную особенность: не все поездки проходят гладко.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка у аэропрта

По данным нового исследования, проведённого на основе статистики Агентства гражданской авиации Великобритании, Анталия — любимое направление для летнего отдыха — неожиданно возглавила антирейтинг самых проблемных аэропортов Европы по числу задержек.

Анталия: открытка, которая опаздывает

Анталия с её золотыми пляжами, древними руинами и лазурным морем выглядит идеально… пока вы не застряли в ожидании рейса. В летние месяцы 2024 года 23,4% рейсов из Великобритании в этот турецкий город прибыли с опозданием более часа. Это 938 из 4008 полётов.

Кто ещё в списке?

Второе место занял аэропорт Милан Мальпенса с 19,46% задержек, на третьем — Будапешт (19,32%). Далее идут:

Родос (16,03%)

Даламан (15,78%)

Стамбул (15%)

Ираклион (14,86%)

Неаполь (14,6%)

Гернси (14,56%)

Пафос (14,49%)

Греческие острова также ощутили на себе давление летнего потока туристов: Родос и Ираклион показали почти 650 серьёзных задержек в сумме.

Что это значит для туристов?

Пассажиров, планирующих поездки в эти направления, предупреждают: закладывайте дополнительное время и проверяйте статус рейсов заранее.

Особенно в пиковые месяцы, когда аэропорты перегружены, а климатические и технические сбои встречаются чаще.

Уточнения

Анта́лия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, который является центром провинции Анталья. Постоянное население города — 1,5 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.

