Болгарская Копакабана взрывает туристический рынок: что нужно знать об этом курорте

Как Болгарская Копакабана меняет представление о курортах на Балканах

Приморско, уютный южный городок, уверенно выходит за пределы местной популярности и стремится занять место среди лучших туристических направлений Европы. Уже сейчас его называют "Болгарской Копакабаной" — и есть веские причины.

Фото: web.archive.org by wull_how, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Болгарская Копакабана

Вода — чище некуда

По последним данным международного рейтинга качества воды, морская вода у Масляного мыса признана самой чистой в Болгарии и второй по чистоте во всей Европе. Такое признание усилило интерес к курорту не только со стороны болгар, но и иностранных туристов.

"Для нас тот факт, что наша вода является наиболее экологически чистой, известен давно. Но я рад, что теперь широкая общественность познакомилась с Морем и сможет насладиться им", — отметил мэр Приморско Иван Гайков.

Масляный мыс и золотые пляжи

Одной из главных природных жемчужин региона остаётся Масляный мыс — живописное место с уникальным ландшафтом. Его открывают для себя всё больше гостей из-за рубежа. Туроператоры сообщают о рекордном количестве заявок на летний сезон 2025.

При этом пляжи Приморско регулярно попадают в топ-чарты благодаря своему природному виду, чистому песку и прозрачной воде. Именно здесь туристы находят тот самый "идеальный пляж", о котором мечтают, выбирая летний отдых.

Уточнения

Респу́блика Болга́рия (болг. Република България) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова На востоке омывается Чёрным морем. Столица — София. Денежная единица — болгарский лев. Государственный язык — болгарский.

