Сан-Паулу готовится удивить и местных жителей, и туристов: здесь построят самый масштабный в стране снежный тематический парк. Город, ассоциирующийся с жарой и ритмом мегаполиса, совсем скоро станет центром зимних развлечений.
Такой проект обещает стать мощным стимулом для развития туризма в регионе и привлечёт внимание как со стороны семей с детьми, так и любителей необычных впечатлений. Новый парк может изменить восприятие Бразилии как исключительно солнечного направления.
Наряду с развитием развлекательной инфраструктуры, особое внимание уделяется защите личной информации.
Сегодня у пользователей появляется всё больше возможностей решать, как именно будут использоваться их персональные данные.
Каждый поставщик обязан запрашивать разрешение на доступ к данным — без согласия пользователь остаётся в полной безопасности.
Таким образом, инновационные проекты и цифровая безопасность развиваются параллельно, создавая комфортную и безопасную среду как для отдыха, так и для онлайн-взаимодействия.
Сан-Па́улу (порт. São Paulo,) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария. Расположен в долине реки Тиете, в 70 км от побережья Атлантического океана.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?