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Сан-Паулу готовит зимнюю сказку: в сердце Бразилии появится самый масштабный снежный парк

Сан-Паулу строит самый масштабный снежный парк в Бразилии
1:33
Туризм

Сан-Паулу готовится удивить и местных жителей, и туристов: здесь построят самый масштабный в стране снежный тематический парк. Город, ассоциирующийся с жарой и ритмом мегаполиса, совсем скоро станет центром зимних развлечений.

Горнолыжный курорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Горнолыжный курорт

Такой проект обещает стать мощным стимулом для развития туризма в регионе и привлечёт внимание как со стороны семей с детьми, так и любителей необычных впечатлений. Новый парк может изменить восприятие Бразилии как исключительно солнечного направления.

Контроль над персональными данными: больше свободы для пользователей

Наряду с развитием развлекательной инфраструктуры, особое внимание уделяется защите личной информации.

Сегодня у пользователей появляется всё больше возможностей решать, как именно будут использоваться их персональные данные.

Каждый поставщик обязан запрашивать разрешение на доступ к данным — без согласия пользователь остаётся в полной безопасности.

Как это работает:

  • Поставщики обязаны получить разрешение перед использованием личных данных.
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Таким образом, инновационные проекты и цифровая безопасность развиваются параллельно, создавая комфортную и безопасную среду как для отдыха, так и для онлайн-взаимодействия.

Уточнения

Сан-Па́улу (порт. São Paulo,) — город на юго-востоке Бразилии, столица одноимённого штата. Самый населённый город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария. Расположен в долине реки Тиете, в 70 км от побережья Атлантического океана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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