10 несказанных секретов греческих островов: куда отправиться ради незабываемых впечатлений?

Санторини — не единственный: 10 островов, где природа и мифология соединяются в одно целое

3:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Греция — это не только философия, оливки и мифы. Это ещё и страна более чем с двумя тысячами островов, из которых заселены лишь 227. Многие из них стали настоящими жемчужинами для туристов, и сейчас мы расскажем о десяти самых красивых.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosa-Maria Rinkl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Греция, острова

Санторини

Открытки с белоснежными домами, голубыми крышами и бездонной синевой Эгейского моря — это всё Санторини. Вулканический остров, образовавшийся после мощнейшего извержения, словно создан для романтических фото. Несмотря на высокие цены и толпы туристов, его продолжают считать одним из красивейших в мире.

Ночь в отеле с самыми красивыми видами в мире на Санторини стоит 15 000 чешских крон.

Кефалония

Крупнейший остров Ионического архипелага покоряет не числом жителей (их всего 40 000), а своей природой. Тут и лазурные бухты, и пляжи цвета огня. Настоящий контраст — бирюзовое море с одной стороны и красный песок с другой.

Карибское море ближе, чем вы ожидали. От Кефалонии у вас захватит дух.

Закинтос

Легендарный пляж Навагио давно стал символом острова. Но Закинтос — это не только фотографии обломков корабля. Это и живописные скалы, и черепахи каретта-каретта, которых можно увидеть летом.

Убегая от закона, сегодня к месту их кораблекрушения устремляются толпы людей.

Карпатос

Этот дикий остров в Эгейском море по праву считается местом, где природа сохранила первозданную силу. Мало туристов, много уединения и настоящих открытий. Здесь каждый поворот тропы ведёт к новому виду.

Карпатос идеально подходит для любителей дикой и неприрученной природы.

Лефкада

Остров, который можно считать райским. С пляжами Эгремни и Порто Кацики он заслуженно входит в число лучших в Европе. Несмотря на растущий поток туристов, Лефкада сохраняет своё природное очарование.

Итака

Остров Одиссея, место мифов и королевских медовых месяцев. Он небольшой, с зелёными холмами и тишиной, где можно отдохнуть от суеты.

Итака прославилась древними мифами и визитами членов британской королевской семьи.

Крит

Самый большой остров страны предлагает всё: от гор до пляжей, от древних развалин до активных курортов. Особенно впечатляют пляжи Балоса и Элафонисси.

Мы поехали на Крит с агентством и питанием "все включено" менее чем за 9 500 крон! Как прошел наш отпуск?

Корфу

Остров крайностей. Одни влюбляются в него навсегда, другие уезжают с облегчением. Бухта Палеокастрица, романтичный Кассиопи и песчаные берега создают уникальную атмосферу.

Я исследовал Карибское море. Взгляните на самые красивые пляжи острова Корфу.

Родос

Четвёртый по величине остров, где античность сочетается с цветущими садами и солнечным небом. Гибискус, оливковые рощи и исторические памятники — идеальная греческая классика.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

