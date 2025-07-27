5 Удивительных мест для уикенда: секреты незабываемого отдыха неподалёку

Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вам кажется, что для захватывающего уик-энда нужно уезжать далеко и надолго, то это совсем не так. Мы собрали пять направлений, где можно пройтись по виноградникам, забраться на руины замка или спуститься в подземную реку — и всё это за пару дней.

Фото: commons.wikimedia.org by MurderousPass, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ уикенд, чехия

Моравский карст: пещеры и подземная лодочная прогулка

Это место не только про знаменитую пропасть Макоха глубиной 138 метров. Здесь вы найдёте сеть живописных маршрутов, ведущих к подземным рекам и пещерам. Самое захватывающее — это экскурсия по пещерам Пунква с возможностью проплыть по реке на лодке.

До обзорной площадки над пропастью можно добраться на канатной дороге, а инфраструктура подходит даже для семей с детьми. Лучше бронировать билеты заранее — в сезон здесь бывает многолюдно.

Палавские холмы и водохранилище Нове-Млыны: природа, вино и археология

Тёплый климат, известняковые скалы, виноградники до горизонта — всё это ждёт вас между Микуловом, Павловом и Клентницей. Особенно популярен маршрут к руинам Девички.

А если хотите отдохнуть у воды, отправляйтесь на берега Нове-Млын, где вас ждут пляжи, велосипедные дорожки и водно-болотные угодья с редкими птицами. Весной и осенью здесь особенно красиво, а летом — фестивали и винные погреба.

Леднице-Валтице: прогулки по сказке

Один из крупнейших культурных ландшафтов Европы расположен между Леднице и Валтице. Замки, парк в английском стиле, аллеи, пруды, скульптуры и даже минарет — всё это соединено тропинками и велосипедными дорожками.

Место прекрасно подходит для неспешного уик-энда с гастрономией, пикниками и винными дегустациями. Правда, летом здесь бывает людно, а цены растут, так что бронируйте заранее.

Босковице: тишина, история и немного подземелий

Небольшой городок с большими сокровищами. На холме возвышаются руины замка, откуда открываются виды на окрестности.

Внизу — аккуратный парк и уникальный еврейский квартал с синагогой и ритуальной баней. Для любителей необычного — исторические коридоры под городом и тематические маршруты. Здесь найдётся занятие и для детей, и для взрослых.

Брно и окрестности: замки, плотина и зоопарк

Город студентов, кофеен и удивительных мест. Главная достопримечательность — крепость Шпильберк, откуда открывается вид на весь город. Архитектурная жемчужина — вилла Тугендхат.

С детьми можно заглянуть в зоопарк или парк Permonium. А если хочется природы — отправляйтесь к Брненской плотине или на Бабий лом. Недалеко — замки, карст и водные развлечения.

Уточнения

Южноморавский край (чеш. Jihomoravský kraj) — административная единица Чехии, расположен на юге исторической области Моравия. Административный центр края — город Брно. Почти весь Южноморавский край находится на исторической территории Моравии.

