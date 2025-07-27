5 Удивительных мест для уикенда: секреты незабываемого отдыха неподалёку

Если вам кажется, что для захватывающего уик-энда нужно уезжать далеко и надолго, то это совсем не так. Мы собрали пять направлений, где можно пройтись по виноградникам, забраться на руины замка или спуститься в подземную реку — и всё это за пару дней.
Это место не только про знаменитую пропасть Макоха глубиной 138 метров. Здесь вы найдёте сеть живописных маршрутов, ведущих к подземным рекам и пещерам. Самое захватывающее — это экскурсия по пещерам Пунква с возможностью проплыть по реке на лодке.
До обзорной площадки над пропастью можно добраться на канатной дороге, а инфраструктура подходит даже для семей с детьми. Лучше бронировать билеты заранее — в сезон здесь бывает многолюдно.
Тёплый климат, известняковые скалы, виноградники до горизонта — всё это ждёт вас между Микуловом, Павловом и Клентницей. Особенно популярен маршрут к руинам Девички.
А если хотите отдохнуть у воды, отправляйтесь на берега Нове-Млын, где вас ждут пляжи, велосипедные дорожки и водно-болотные угодья с редкими птицами. Весной и осенью здесь особенно красиво, а летом — фестивали и винные погреба.
Один из крупнейших культурных ландшафтов Европы расположен между Леднице и Валтице. Замки, парк в английском стиле, аллеи, пруды, скульптуры и даже минарет — всё это соединено тропинками и велосипедными дорожками.
Место прекрасно подходит для неспешного уик-энда с гастрономией, пикниками и винными дегустациями. Правда, летом здесь бывает людно, а цены растут, так что бронируйте заранее.
Небольшой городок с большими сокровищами. На холме возвышаются руины замка, откуда открываются виды на окрестности.
Внизу — аккуратный парк и уникальный еврейский квартал с синагогой и ритуальной баней. Для любителей необычного — исторические коридоры под городом и тематические маршруты. Здесь найдётся занятие и для детей, и для взрослых.
Город студентов, кофеен и удивительных мест. Главная достопримечательность — крепость Шпильберк, откуда открывается вид на весь город. Архитектурная жемчужина — вилла Тугендхат.
С детьми можно заглянуть в зоопарк или парк Permonium. А если хочется природы — отправляйтесь к Брненской плотине или на Бабий лом. Недалеко — замки, карст и водные развлечения.
Южноморавский край (чеш. Jihomoravský kraj) — административная единица Чехии, расположен на юге исторической области Моравия. Административный центр края — город Брно. Почти весь Южноморавский край находится на исторической территории Моравии.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?