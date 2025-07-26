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Что скрывает Пиза: падающая башня — лишь маленькая часть той истории, которую стоит узнать

Пизанская башня и Пизанский собор: главные достопримечательности города Пиза по мнению гидов
2:04
Туризм

Пиза — это не только знаменитая падающая башня, но и город с богатым историческим наследием и уникальной архитектурой. Здесь, на севере Италии, встречаются античные и средневековые традиции, а также важные культурные события. Пиза также известна тем, что здесь родился Галилео Галилей, один из величайших учёных в истории человечества.

пиза соборная площадь
Фото: commons.wikimedia.org by Guglielmo Giambartolomei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пиза соборная площадь

Пизанская башня: символ города

Начать знакомство с Пизой стоит с её главного символа — Пизанской башни. Она была построена в 1063 году на Площади Чудес (Piazza dei Miracoli). Из-за просадки грунта башня наклонилась, что сделало её уникальной и привлекающей туристов со всего мира. Высота — 56 метров, на вершину ведут 294 ступени, откуда открывается потрясающий вид на город.

Пизанский собор: выдающийся памятник романской архитектуры

Пизанский собор (Cattedrale di Pisa) был освящён в 1092 году и посвящён Успению Пресвятой Девы Марии. Его фасад украшен мраморными колоннами и аркадами, а интерьер богат фресками и мозаиками XVI века. Этот собор — не только важная святыня, но и часть архитектурного ансамбля, включённого в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пизанский баптистерий: крупнейший в Италии

Пизанский баптистерий святого Иоанна — это крупнейший баптистерий в Италии, который строился с 1152 по 1363 год. Его архитектура сочетает элементы романского и готического стилей. Внутри особенно поражают акустика и резной амвон XIII века. Это важный объект для всех, кто интересуется историей, архитектурой и искусством.

Пиза - это город, где каждый уголок пропитан историей и культурой, и он будет незабываемым пунктом на вашем пути по Италии.

Уточнения

Пи́за (итал. Pisa, лат. Pisae) — итальянский город и коммуна в области Тоскана, на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, административный центр одноимённой провинции.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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