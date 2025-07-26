Остров Холбош: таинственная чёрная дыра Карибов, где природа живет по своим правилам

На фоне шумного Канкуна, который в 2024 году примет более 12 миллионов туристов, остров Холбош выглядит как мир из другой вселенной. Это место сохранило то самое аутентичное очарование Карибов, которое так манило путешественников десятилетия назад.
Холбош расположен на стыке Мексиканского залива и Карибского моря, и его название на языке майя означает "чёрная дыра" — вероятно, в честь тёмной лагуны, отделяющей остров от материка. Здесь нет асфальта и автомобилей, зато есть 36 километров пляжей с белоснежным песком и богатейшая дикая природа.
Главное богатство острова — его экосистема. Холбош — один из лучших уголков планеты для наблюдения за птицами: здесь обитает более 145 видов, включая фламинго, цапель и фрегатов.
Одно из самых популярных направлений — экскурсия на Исла-Пахарос (Птичий остров). Туристы не могут высаживаться на берег, но для наблюдения установлена специальная башня.
С мая по сентябрь сюда приплывают китовые акулы — крупнейшие рыбы в мире. Их можно увидеть на специальных турах, а вода вблизи острова настолько прозрачна, что это одно из лучших мест на Земле для плавания с этими гигантами.
Ещё одно волшебное зрелище — биолюминесценция. Из-за взаимодействия тёплой воды и планктона прибрежные волны светятся неоново-голубым светом. Наблюдать это можно круглый год, но ярче всего эффект проявляется летом.
До острова добираются на пароме из Чикилы. Из аэропорта Канкуна — около двух часов на автобусе или машине. Паромы курсируют каждые полчаса с утра до вечера, билет туда-обратно стоит около 34 долларов.
Передвигаться по острову можно пешком, на велосипеде или гольф-карах — асфальта здесь нет, зато есть удивительные места вроде Пунта-Москито, отмели с кристально чистой водой и, если повезёт, фламинго.
Отелей на острове становится больше, но это не безликие гиганты, как на материке. Это уютные бутик-отели, многие из которых выходят прямо к пляжу.
Даже известные сети, вроде Marriott, выбирают тут камерный формат: не более 30 номеров, оздоровительные программы, атмосфера полного уединения.
Вечерами остров оживает: рестораны и бары работают в расслабленном ритме, без грохота и толп. Здесь чувствуется, что люди приезжают за тишиной, природой и настоящим карибским спокойствием.
Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя.
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