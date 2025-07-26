Остров Холбош: таинственная чёрная дыра Карибов, где природа живет по своим правилам

Карибский рай без машин: как провести отпуск в Мексике без толп и шума

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

На фоне шумного Канкуна, который в 2024 году примет более 12 миллионов туристов, остров Холбош выглядит как мир из другой вселенной. Это место сохранило то самое аутентичное очарование Карибов, которое так манило путешественников десятилетия назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Samal Nadeeshan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Холбош, Карибы

Холбош расположен на стыке Мексиканского залива и Карибского моря, и его название на языке майя означает "чёрная дыра" — вероятно, в честь тёмной лагуны, отделяющей остров от материка. Здесь нет асфальта и автомобилей, зато есть 36 километров пляжей с белоснежным песком и богатейшая дикая природа.

Птицы, светящиеся волны и гиганты океана

Главное богатство острова — его экосистема. Холбош — один из лучших уголков планеты для наблюдения за птицами: здесь обитает более 145 видов, включая фламинго, цапель и фрегатов.

Одно из самых популярных направлений — экскурсия на Исла-Пахарос (Птичий остров). Туристы не могут высаживаться на берег, но для наблюдения установлена специальная башня.

С мая по сентябрь сюда приплывают китовые акулы — крупнейшие рыбы в мире. Их можно увидеть на специальных турах, а вода вблизи острова настолько прозрачна, что это одно из лучших мест на Земле для плавания с этими гигантами.

Ещё одно волшебное зрелище — биолюминесценция. Из-за взаимодействия тёплой воды и планктона прибрежные волны светятся неоново-голубым светом. Наблюдать это можно круглый год, но ярче всего эффект проявляется летом.

Как добраться и где остановиться

До острова добираются на пароме из Чикилы. Из аэропорта Канкуна — около двух часов на автобусе или машине. Паромы курсируют каждые полчаса с утра до вечера, билет туда-обратно стоит около 34 долларов.

Передвигаться по острову можно пешком, на велосипеде или гольф-карах — асфальта здесь нет, зато есть удивительные места вроде Пунта-Москито, отмели с кристально чистой водой и, если повезёт, фламинго.

Отелей на острове становится больше, но это не безликие гиганты, как на материке. Это уютные бутик-отели, многие из которых выходят прямо к пляжу.

Даже известные сети, вроде Marriott, выбирают тут камерный формат: не более 30 номеров, оздоровительные программы, атмосфера полного уединения.

Вечерами остров оживает: рестораны и бары работают в расслабленном ритме, без грохота и толп. Здесь чувствуется, что люди приезжают за тишиной, природой и настоящим карибским спокойствием.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя.

