Когда слов не хватает: как россияне преодолевают языковой барьер в путешествиях

Каждый второй россиянин может вспомнить только одну фразу на иностранном языке — ту самую, чтобы заказать напиток. Всё остальное — чистая импровизация.
Согласно опросу, 30 % взрослых признались, что при попытке заговорить с местными во время отпуска часто просто выдумывают "иностранные" слова, надеясь, что их поймут. Ещё 26 % начинают говорить по-русски, но очень медленно — вдруг сработает?
Когда языковой барьер становится непреодолимым, в ход идут альтернативные методы:
Каждый пятый в итоге получает совсем не то блюдо, которое хотел заказать. А у 21 % на выполнение элементарных задач уходит в разы больше времени.
Оказаться в другой стране и не понять, как купить билет, выбрать маршрут или прочитать указатель — это не редкость. 11 % опрошенных россиян признались, что попадали в неприятные ситуации, например, садились не в тот автобус или поезд.
Половина участников исследования также рассказали, что им неловко из-за того, что не говорят на местном языке. Часто это становится барьером, из-за которого они вовсе избегают общения.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем"
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