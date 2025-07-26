Когда слов не хватает: как россияне преодолевают языковой барьер в путешествиях

54% россиян преодолевают языковой барьер за границей с помощью жестов

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый второй россиянин может вспомнить только одну фразу на иностранном языке — ту самую, чтобы заказать напиток. Всё остальное — чистая импровизация.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) языковой барьер

Согласно опросу, 30 % взрослых признались, что при попытке заговорить с местными во время отпуска часто просто выдумывают "иностранные" слова, надеясь, что их поймут. Ещё 26 % начинают говорить по-русски, но очень медленно — вдруг сработает?

Меню, жесты и стресс

Когда языковой барьер становится непреодолимым, в ход идут альтернативные методы:

54 % просто тычут пальцем в меню, выбирая наугад;

23 % активно жестикулируют;

41 % испытывают сильный стресс, если не видят английского перевода в меню.

Каждый пятый в итоге получает совсем не то блюдо, которое хотел заказать. А у 21 % на выполнение элементарных задач уходит в разы больше времени.

Когда язык тела — единственный язык

Оказаться в другой стране и не понять, как купить билет, выбрать маршрут или прочитать указатель — это не редкость. 11 % опрошенных россиян признались, что попадали в неприятные ситуации, например, садились не в тот автобус или поезд.

Половина участников исследования также рассказали, что им неловко из-за того, что не говорят на местном языке. Часто это становится барьером, из-за которого они вовсе избегают общения.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем"

