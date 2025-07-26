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Место силы Южной Кореи: гора, которая стоит каждого шага

Национальный парк Джирисан: скрытое сокровище Южной Кореи
2:39
Туризм

Сеул — город, в который стремится каждый турист: мишленовские рестораны, неон, вечеринки до утра. Но за пределами столицы скрываются настоящие природные сокровища. Одно из таких мест — национальный парк Джирисан, первый и крупнейший в Южной Корее.

Джирисан, Южная Корея
Фото: commons.wikimedia.org by Altushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джирисан, Южная Корея

Почему стоит выбрать Джирисан?

Парк расположен в малоизученном юго-западном регионе страны и предлагает всё: от горных троп до древних храмов.

Здесь, в обители тишины и чистого воздуха, можно встретить редких гималайских (азиатских чёрных) медведей — но не переживайте, они избегают людей, особенно если вы держитесь размеченных троп.

Главная цель большинства путешественников — покорение горы Чхонванбон, самой высокой вершины материковой части Кореи (1915 м). Это место, где вы буквально поднимаетесь выше облаков и видите Корею с новой, не туристической стороны.

Восхождение: испытание и награда

Популярная кольцевая тропа Чунсанри-Чонванбон длиной 11,4 км — не для новичков. Каменистая местность, крутые участки, лестницы — вам точно понадобятся прочные ботинки и выносливость. В среднем маршрут занимает 8-12 часов.

Совет: начните рано утром. Так вы насладитесь рассветом на вершине и не будете спешить на обратном пути. А по возвращении вас будет ждать уютный ресторанчик — идеальное место отпраздновать победу.

Где переночевать?

Если не хотите проходить маршрут за один день, можно остаться в приютах прямо в горах. Ротари и Чантомок находятся рядом с вершиной.

Условия простые, но комфортные. Захватите с собой еду или уточните, продаются ли на месте рамен и закуски. Не забудьте флягу с фильтром — вода пригодится.

Как добраться?

Большинство туристов прилетают через аэропорт Инчхон возле Сеула. Оттуда — автобус до города Гайре, затем пересадка до парка. Лучше всего переночевать и выйти на тропу утром. Либо сразу начать путь и переночевать в приюте на маршруте.

Если хотите упростить себе задачу

Групповые туры — отличное решение для тех, кто не говорит по-корейски. Они включают транспорт, еду и гида. А если после Джирисана вы захотите большего, отправляйтесь на остров Чеджу — там вас ждёт Халласан, самая высокая гора страны.

Уточнения

Чхунчхо́н-Намдо́ (кор. 충청남도) — провинция на западе Республики Корея. Административный центр — уезд Хонсон. На высоте 845 метров, Гора Керён расположен национальный парк, известный своими уникальными скалами. В парке расположено множество буддистских храмов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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